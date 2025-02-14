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Eski menajerden tehdit iddiası

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#İbrahim Tatlıses#Şule Yazar#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
Eski menajerden tehdit iddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:50

İbrahim Tatlıses’in eski menajeri Şule Yazar, sanatçının kendisini tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Bir süre önce ikiz bebeklerini kucağına alan Yazar, hamileliği nedeniyle yanında bulunamadığı için Tatlıses’le arasının bozulduğunu öne sürdü:

“Baskılar, bağırmalar oldu. 8 ay boyunca şiddeti azalır, yanlışların farkına varılır diye bekledim ama tam tersi artarak devam etti. Tehditleri, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları kabul etmedim. Olayı yargıya intikal ettirme gereği duydum. Bu olaylar yüzünden 4.5 ayda sütüm kesildi.”

Eski menajerden tehdit iddiası

Yazar’ın avukatı Serkan Onukar da “Şikâyette bulunmak artık son çaremiz oldu. Gönlümüzden geçen bu işin sulh ve selametle sonuçlanması” diye konuştu.

 

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#İbrahim Tatlıses#Şule Yazar#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

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