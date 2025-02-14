Eski menajerden tehdit iddiası

Haberin Devamı

Bir süre önce ikiz bebeklerini kucağına alan Yazar, hamileliği nedeniyle yanında bulunamadığı için Tatlıses’le arasının bozulduğunu öne sürdü:

“Baskılar, bağırmalar oldu. 8 ay boyunca şiddeti azalır, yanlışların farkına varılır diye bekledim ama tam tersi artarak devam etti. Tehditleri, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları kabul etmedim. Olayı yargıya intikal ettirme gereği duydum. Bu olaylar yüzünden 4.5 ayda sütüm kesildi.”

Yazar’ın avukatı Serkan Onukar da “Şikâyette bulunmak artık son çaremiz oldu. Gönlümüzden geçen bu işin sulh ve selametle sonuçlanması” diye konuştu.