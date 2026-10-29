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Eski eşler bir arada

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#Acun Ilıcalı#Şeyma Subaşı#Melisa Ilıcalı
Eski eşler bir arada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

Eski eşler Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 13 yaşına giren kızları Melisa’nın doğum günü için bir araya geldi. Ilıcalı, fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı:

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“Yeni yaşın kutlu olsun canım kızım. O gülen gözlerin, bitmeyen enerjin ve kendine has tarzınla. Babanı hep mutlu ettin. Allah sana mutlu mutlu yaşlar nasip etsin, seni çok seviyorum.”

 

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#Acun Ilıcalı#Şeyma Subaşı#Melisa Ilıcalı

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