Eski eşler bir arada

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“Yeni yaşın kutlu olsun canım kızım. O gülen gözlerin, bitmeyen enerjin ve kendine has tarzınla. Babanı hep mutlu ettin. Allah sana mutlu mutlu yaşlar nasip etsin, seni çok seviyorum.”