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Eski eşe 'soyadı' davası

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#Dilara Koçak#Dilara Aslanoba#Diyetisyen
Eski eşe soyadı davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:54

BESLENME ve diyet uzmanı Dilara Aslanoba, 25 yıldır sektörde ve kamuoyunda ‘Koçak’ soyadıyla tanındığı gerekçesiyle eski eşi Mete Koçak’a soyadını kullanmak için dava açtı.

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 İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Aslanoba, ‘Koçak’ soyadının kendisi için ayrılmaz bir parça haline geldiğini belirterek soyadının ‘Koçak Aslanoba’ olarak değiştirilmesini talep etti. Ü

nlü diyetisyenin avukatı Sibel Engin, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkil tüm sosyal mecralarda ‘Dilara Koçak’ ismiyle tanınmaktadır. Arama motoruna ‘Dilara Koçak’ diye yazıldığında ilk ve en çok çıkan sonucun müvekkil olduğu görülmektedir. Tüm sosyal çevresi ve kamuoyunun müvekkili ‘Koçak’ olarak tanıdığı nazara alındığında soyadının değiştirilmesi için haklı bir sebebin olduğu görülmektedir. Yargıtay kararlarında da kişinin toplum içerisinde bilindiği soyadın kendisine verilmesi ve istemesinde hukuki yararı ve haklı sebebi olduğu tartışmasızdır. Tüm bu nedenlerle müvekkilin soyadının ‘Koçak Aslanoba’ olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.”

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#Dilara Koçak#Dilara Aslanoba#Diyetisyen

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