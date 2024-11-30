Eski eşe 'soyadı' davası

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Aslanoba, ‘Koçak’ soyadının kendisi için ayrılmaz bir parça haline geldiğini belirterek soyadının ‘Koçak Aslanoba’ olarak değiştirilmesini talep etti. Ü

nlü diyetisyenin avukatı Sibel Engin, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkil tüm sosyal mecralarda ‘Dilara Koçak’ ismiyle tanınmaktadır. Arama motoruna ‘Dilara Koçak’ diye yazıldığında ilk ve en çok çıkan sonucun müvekkil olduğu görülmektedir. Tüm sosyal çevresi ve kamuoyunun müvekkili ‘Koçak’ olarak tanıdığı nazara alındığında soyadının değiştirilmesi için haklı bir sebebin olduğu görülmektedir. Yargıtay kararlarında da kişinin toplum içerisinde bilindiği soyadın kendisine verilmesi ve istemesinde hukuki yararı ve haklı sebebi olduğu tartışmasızdır. Tüm bu nedenlerle müvekkilin soyadının ‘Koçak Aslanoba’ olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.”



