Eşinin şarkısını seslendirdi

Söz ve müziği Emir Ersoy’a ait şarkı, Ers Recordz ve Sony Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi. Görsel dünyasını Gökçe Bahadır’ın kurguladığı şarkının klibi, Emre Abi yönetmenliğinde çekildi.

Oyuncu, sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Canım ve sevgili eşim Emir Ersoy, ‘Papatya’ diye şarkı yaptı. Sözlerini duyunca o kadar çok sevdim ve etkilendim ki ben söylemek istedim. O da ‘Senden duyarsak çok güzel olur’ dedi. Stüdyoya girdim, şarkıyı söyledim ve klip de çektik. Benim için çok özel bir proje oldu. Dilerim sizde de güzel hisler uyandırır.”