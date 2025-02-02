Esin Aydıngöz: Hayallerimin ötesindeyim

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Aydıngöz, Berklee College of Music’te eğitimini tamamladıktan kısa süre sonra büyük başarılara imza attığını söyledi: “Hayallerimin bir kısmının ötesinde, bir kısmının gerisindeyim ama ikisi birbirini dengeliyor. Mezuniyetimin ardından Grammy’e aday olacağımı, Tim Burton’ın projesinde yer alacağımı ya da Disney’de orkestra şefi olarak çalışacağımı tahmin etmezdim. Bunlar hayatın güzel sürprizleri oldu. Hâlâ hayallerim var, tüm dünyada sevilen bir animasyonun müziklerinin bana ait olmasını istiyorum.”



Grammy’e aday oldum



Esin Aydıngöz, Tim Burton’ın ses getiren dizisi ‘Wednesday’in ilk bölümünde yer alan ‘Paint It Black’ şarkısının aranjmanını yaparak ‘en iyi aranjman’ dalında Grammy adaylığı kazanması hakkında “Adrenalinden gelen bir ilham patlaması mı oldu bilmiyorum ama bir şekilde yaptım ve oldu” dedi.