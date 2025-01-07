"Eşimin cenazesini kendi vatanıma bile getiremedim" Coşkun Göğen'in acısı

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Kanser tedavisi gören ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Göğen, 2018 yılında Antalya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.



Göğen'in, kızından sonra kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen de kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

EŞİMİ VATANIMA GETİREMEDİM

Bale öğretmeni olan Anjelika, tedavisi için gittiği Rusya'da aralık ayında yaşamını yitirdi. Anjelika Göğen, ailenin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildi.

Eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, yaptığı açıklamada yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı: "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi.

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Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor..."

