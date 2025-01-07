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"Eşimin cenazesini kendi vatanıma bile getiremedim" Coşkun Göğen'in acısı

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#Coşkun Göğen#Anjelika Göğen#EŞ
Eşimin cenazesini kendi vatanıma bile getiremedim Coşkun Göğenin acısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 15:14

Ünlü oyuncu Coşkun Göğen, kızından sonra eşini de 2024'ün son günlerinde kaybetti. Coşkun Göğen'in kanserle mücadele eden kızı Dünya Göğen, 2018 yılında hayatını kaybetmişti.

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Kanser tedavisi gören ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Göğen, 2018 yılında Antalya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Eşimin cenazesini kendi vatanıma bile getiremedim Coşkun Göğenin acısı

Göğen'in, kızından sonra kendisinden 24 yaş küçük eşi Anjelika Göğen de kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

EŞİMİ VATANIMA GETİREMEDİM

Bale öğretmeni olan Anjelika, tedavisi için gittiği Rusya'da aralık ayında yaşamını yitirdi. Anjelika Göğen, ailenin isteği üzerine Rusya'da toprağa verildi.

Eşinin cenazesine Türkiye'ye getiremediği için çok üzgün olduğunu belirten Coşkun Göğen, yaptığı açıklamada yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı: "Ben de artık uzun yaşayamam. Beni hayata tutunduran eşimdi.

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Kızımdan sonra onunla nefes almıştım. Yıkık durumdayım. Kimsesiz hissediyorum. Eşimi kendi vatanıma bile getiremedim. Öyle hızlı geldi ki lanet hastalık, deli gibi birbirini seven iki aşığı kopardı. Önce kızım sonra hayat arkadaşım. Kader bana herhalde senin de sıran geldi artık ey Coşkun diyor..."

Eşimin cenazesini kendi vatanıma bile getiremedim Coşkun Göğenin acısı

Ünlü oyuncu 2006 yılında Rus  Anjelika Cherkashina ile evlenmişti. Anjelika Cherkashina 2010 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti.

 

 

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#Coşkun Göğen#Anjelika Göğen#EŞ

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