"Eşim beni çok yanlış anladı" Survivor Almeda Baylan'ın evliliğinde kriz

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YARIN BOŞANIYORUZ!

Eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırma kararı aldığını duyuran Almeda, şu ifadeleri kullandı:

“Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler”



Almeda’nın eşi Ercan Baylan’dan ise şaşırtan bir mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ercan Baylan, eşini çok sevdiğini belirterek “Dün yanlış anlaşılmadan dolayı eşim Almeda beni çok yanlış anladı. Ben eşimi çok seviyorum, gönlünü alırım. Umuyorum bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Her şey yolunda” dedi.