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"Eşim beni çok yanlış anladı" Survivor Almeda Baylan'ın evliliğinde kriz

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#Almeda Baylan#Survivor 2025#Ercan Baylan
Eşim beni çok yanlış anladı Survivor Almeda Baylanın evliliğinde kriz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 17:00

Survivor 2025’in en çok konuşulan isimlerinden Almeda Baylan, diskalifiye şoku ve estetik operasyonun ardından bu kez boşanma haberiyle gündeme geldi. Almeda Baylan, eşi Ercan Baylan ile boşanma kararı aldığını duyurdu.

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YARIN BOŞANIYORUZ!
Eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırma kararı aldığını duyuran Almeda, şu ifadeleri kullandı:

 “Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler”

Eşim beni çok yanlış anladı Survivor Almeda Baylanın evliliğinde kriz


BENİ YANLIŞ ANLADI
Almeda’nın eşi Ercan Baylan’dan ise şaşırtan bir mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ercan Baylan, eşini çok sevdiğini belirterek “Dün yanlış anlaşılmadan dolayı eşim Almeda beni çok yanlış anladı. Ben eşimi çok seviyorum, gönlünü alırım. Umuyorum bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Her şey yolunda” dedi.

 

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#Almeda Baylan#Survivor 2025#Ercan Baylan

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