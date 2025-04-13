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Eser Yenenler'den eşine jest... 30 yaş hediyesi dövme!

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Doğum Günü
Eser Yenenlerden eşine jest... 30 yaş hediyesi dövme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 10:31

Berfu Yenenler, 30’uncu yaş gününü önceki gece Maslak 1453’te bulunan Acolar Ocakbaşı adlı mekânda kutladı.

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Ünlü isme en özel hediyeyi eşi Eser Yenenler verdi. Eşinin kendisi için dövme yaptırdığını söyleyen Berfu Yenenler, “Çok romantik bir hediye oldu” dedi.

Eser Yenenler de “Kar tanesi anlamına gelen Berfu ismini temsil eden bir dövme yaptırdım” diye konuştu. Oğulları Kuzey ve Mete’yi evde bıraktıklarını belirten çifte üçüncü çocuğu isteyip istemedikleri soruldu.

Eser Yenenlerden eşine jest... 30 yaş hediyesi dövme

Berfu Yenenler “Ben istiyorum” derken, Eser Yenenler “Ben zaten istiyorum. Kızı olan arkadaşlarımız, çok farklı bir duygu olduğundan bahsediyor. Arada bir yükseliyoruz biz de. Bir erkek daha gelirse, o mücadeleye de hazırım” yanıtını verdi. Çift, daha sonra arkadaşlarıyla beraber Cahide Palazzo’ya geçerek eğlenceye devam etti.

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Eser Yenenlerden eşine jest... 30 yaş hediyesi dövme

 

 

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Doğum Günü

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