Eser Yenenler'den eşine jest... 30 yaş hediyesi dövme!

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Ünlü isme en özel hediyeyi eşi Eser Yenenler verdi. Eşinin kendisi için dövme yaptırdığını söyleyen Berfu Yenenler, “Çok romantik bir hediye oldu” dedi.

Eser Yenenler de “Kar tanesi anlamına gelen Berfu ismini temsil eden bir dövme yaptırdım” diye konuştu. Oğulları Kuzey ve Mete’yi evde bıraktıklarını belirten çifte üçüncü çocuğu isteyip istemedikleri soruldu.

Berfu Yenenler “Ben istiyorum” derken, Eser Yenenler “Ben zaten istiyorum. Kızı olan arkadaşlarımız, çok farklı bir duygu olduğundan bahsediyor. Arada bir yükseliyoruz biz de. Bir erkek daha gelirse, o mücadeleye de hazırım” yanıtını verdi. Çift, daha sonra arkadaşlarıyla beraber Cahide Palazzo’ya geçerek eğlenceye devam etti.

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