Ersin Korkut'tan yasa dışı bahis açıklaması

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"MÜVEKKİLİMİN İSTEYEREK DAHİL OLMADIĞI BİR VİDEO"

Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada iddia kesin bir dille yalanlanarak şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır.

Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videounun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir.

"HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ VE TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ"

"Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04. 07. 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir.

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Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır."

"CEZAİ VE HUKUKİ BAŞVURULARDA BULUNACAĞIZ"

Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Gazeteci paniği

Doğukan Güngör önceki gece Etiler’deki Kütüphane adlı mekândaydı. Gecenin sonunda içeriden genç bir kadınla beraber çıkan oyuncu, karşısında muhabirleri bulunca panikledi, montunun kapüşonunu başına geçirerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Güngör gazetecilere “Sizi görünce panik yapıyorum” diyerek gülümsedi, yanındaki kadının da “sadece arkadaşı” olduğunu söyledi.

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Mekân çalışanlarına “Neden kapıda gazeteci olduğunu söylemiyorsunuz?” diye sitem eden Güngör, “arkadaşı”yla uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Benden tam not

Ezgi Mola hafta sonu eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu Can’la İstinyePark’ta görüntülendi.

Alışverişe çıkan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Mustafa Aksakallı, “Eşiniz imaj tazelemiş, siz nasıl buldunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben eşimi her haliyle beğeniyorum. O nasıl mutlu olmak istiyorsa öyle yapsın, benden tam not!”

El ele alışveriş

Oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı önceki gün İstinyePark AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Çift, kendilerini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. Soruları yanıtsız bırakan çift, yemek yemek için AVM’de bulunan bir restorana geçti.

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Baba olmayı istiyorum

Tolga Sarıtaş önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Geçen haziran ayında modacı Zeynep Mayruk ile evlenen oyuncu, babalık hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı da tabii ki çok istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet.” (Sayit DURMAZ)