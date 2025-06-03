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Erol Evgin: 15 Temmuz gecesi sahnedeydim

Güncelleme Tarihi:

#Erol Evgin#15 Temmuz#Haliç Kongre Merkezi
Erol Evgin: 15 Temmuz gecesi sahnedeydim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 08:12

EROL Evgin, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe girişimi sırasında Ankara’da olduğunu anlattı.

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Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Perakende Günleri etkinliğine katılan ünlü sanatçı o gece yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti:

“Ankara’da konserdeydim. Şarkılarımı söylüyorum ama seyircilerde bir tedirginlik olduğunu fark ettim. Bir hareketli şarkı söyledim, eğlenilmesi için ama yine yüz ifadeleri değişmedi. Bir tane daha hareketli söyledim ama yok değişmiyor. Ben de ne oluyor diye anlamaya çalışıyorum. O sırada kemancı gelip kulağıma olanları söyledi. Kısa süre sonra bizi güvenlikle oradan çıkardılar. Mekândan çıkarılıp arka sokaklardan geçerek bir otele götürüldük. Otelin sığınağı varmış, oraya girdik. Otelin hemen yanında ise Meclis var. Teröristler Meclis’i bombalamaya başladı. Kaçalım derken tam içine düştük.” 

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#Erol Evgin#15 Temmuz#Haliç Kongre Merkezi

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