'Erkeğe değil, eşyaya yatırım yapıyorum'

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Şarkıcı, yarım saat kaldığı mağazadan çıkarken “Çanta mı aldınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Her zamanki gibi. Ne yapayım? Koca yok, çoluk çocuk yok. Ben de kendime yatırım yapıyorum. En güzeli bu. Eşyalar sizi asla terk etmiyor ama erkekler terk ediyor. O yüzden en güzel yatırım, kendine yapılan yatırım.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Görünmez kaza

Rüştü Onur Atilla geçirdiği küçük kaza sonucu kolunu incitti.

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Oyuncu, usta sanatçı Edip Akbayram’ın Teşvikiye Camii’ndeki cenaze törenine kolunda askıyla katıldı.

İftarda buluştular

İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş iftarda bir araya geldi.

Önceki akşam Köşebaşı Cadde’de gerçekleşen buluşmada keyifli anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses, birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Maşallah diyelim

İş için Dubai’ye giden Kubilay Aka, İstanbul’a önceki gün döndü. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen oyuncu, “Bir filme konuk oldum, ancak çok detay veremiyorum” dedi.

Hafsanur Sancaktutan’la ilişkisi hakkındaki sorulara “Maşallah diyelim. Çok şükür her şey yolunda” yanıtını veren Aka, sosyal medyada artık aktif olmamasının nedenini de açıkladı: “Hesabımı kullanamıyorum, çünkü şifremi unuttum. Cevap veremediğim insanlardan da buradan özür dilemiş olayım.” (Sayit DURMAZ)

“Mavi Kuş” filminin kadrosunda

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1950'lerde geçen Mustafa Kutlu’nun hikayesi Ahmet Sönmez tarafından “Mavi Kuş” adıyla beyazperdeye aktarılıyor. Erdal Ayna da filmin kadrosuna dahil oldu.

Ayna, çekimler için bir süredir Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde. Filmde Talat Bulut, Tansel Öngel, Emrah Kaman, Erdal Ayna, Nail Kırmızıgül, Kadir Polatçı, Emrah Baytimur, Kerim Yağcı, Ömür Kayakırılmaz, Yaren Bozkuş, Buse Bedir, Ezgi Sert, Yasemin Sannino, Gökhan Yılmaz, Fahrettin Avcı, Emre Duran, Taylan Çatık ve Tevfik İnceoğlu yer alıyor.