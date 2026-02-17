Erhan Yazıcıoğlu: Cem Yılmaz neden beni oynatmıyor

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, sektördeki tekelleşme iddiası için şöyle konuştu:

“Oyuncu piyasasındaki tekelleşme hiçbir yerde yok. Ben neden Cem Yılmaz’ın bir filminde olamıyorum ya da Şafak Sezer’in filmlerinde neden yokum? Bakıyorsunuz hep aynı kişileri allayıp pullayıp ekrana veriyorlar. Gerçek beyaz saçlı ben varken, kendi ekibinden birilerini saçlarını beyaza boyayıp oynatıyorlar.”



ONURLU BİR ÜCRET VERİLENE KADAR OYUNCULUK YAPMAM



Sanatçı, oyuncular arasındaki ücret farkları hakkında da konuştu.

“Doğru düzgün bir ücret verilene kadar setlere ara verdim. Onurlu bir ücret verilene kadar oyunculuk yapmam” diyen Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir bakıyorsunuz başrolün aldığı para ile alt roller arasında astronomik farklar var. O başrol tek başına yükü sırtına almıyor. Ama ne yazık ki alt roller değer görmüyor.”