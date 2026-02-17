×
Erhan Yazıcıoğlu: Cem Yılmaz neden beni oynatmıyor

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 09:45

TİYATRO ve sinema oyuncusu Erhan Yazıcıoğlu, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programında oyunculuk sektörüne yönelik eleştiriler yaptı.

Ünlü oyuncu, sektördeki tekelleşme iddiası için şöyle konuştu:

“Oyuncu piyasasındaki tekelleşme hiçbir yerde yok. Ben neden Cem Yılmaz’ın bir filminde olamıyorum ya da Şafak Sezer’in filmlerinde neden yokum? Bakıyorsunuz hep aynı kişileri allayıp pullayıp ekrana veriyorlar. Gerçek beyaz saçlı ben varken, kendi ekibinden birilerini saçlarını beyaza boyayıp oynatıyorlar.”

ONURLU BİR ÜCRET VERİLENE KADAR OYUNCULUK YAPMAM

Sanatçı, oyuncular arasındaki ücret farkları hakkında da konuştu.

“Doğru düzgün bir ücret verilene kadar setlere ara verdim. Onurlu bir ücret verilene kadar oyunculuk yapmam” diyen Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir bakıyorsunuz başrolün aldığı para ile alt roller arasında astronomik farklar var. O başrol tek başına yükü sırtına almıyor. Ama ne yazık ki alt roller değer görmüyor.”

