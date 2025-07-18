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Erdem Kınay'dan sert sözler: Simge bana kazık attı

Güncelleme Tarihi:

#Erdem Kınay#Simge Sağın#Şarkıcı
Erdem Kınaydan sert sözler: Simge bana kazık attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:36

DJ Erdem Kınay geçen akşam Bodrum’da sahne aldı.

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Ünlü DJ, Simge Sağın’ın “Aşkın Olayım” şarkısını çaldıktan sonra şunları söyledi:

 “Simge’yi de ben keşfettim. Sonra bana kazık atıp gitti.”

Kınay’ın sosyal medyada gündem olan sözlerine ise Simge Sağın’dan cevap gelmedi. Erdem Kınay, 2 yıl önce Hürriyet Kelebek’e verdiği röportajda şarkıcı ile ilgili şu sözleri söylemişti:

“İlk Simge’yi keşfettiğimde Serdar Ortaç’a vokalistlik yapıyordu. Sahnede çok beğenmiştim. Ona bir albüm yapma fikri doğdu kafamda. Hemen çalışmaya koyulduk. 6 şarkı yaptım. Simge’nin ilk albümünü aslında ben çıkardım. Çalışmamız 1.5 yıl sürdü. Aramızda bir anlaşmazlık oluştu, proje havada kaldı. Ne bundan Simge memnun oldu ne de ben. Şarkıları doğru düzgün de duyuramadık. Ufak bir küslük dönemimiz oldu. Küslüğümüz bizden kaynaklı değil, daha çok etrafımızdaki insanların bizi birbirimize düşürme çabasından oldu.”

 

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#Erdem Kınay#Simge Sağın#Şarkıcı

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