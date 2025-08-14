Erdem Kınay: Simge'yi ben keşfettim Icardi patlattı

Haberin Devamı

Performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kınay’a, Simge Sağın’la ilgili sorular yöneltildi. DJ daha önce “Simge’yi

ben keşfettim, sonra bana kazık attı gitti” açıklamasını yapmış, Sağın da bu sözleri soran muhabirlere “Erdem şaka yapmış. Dünyanın en komik adamıdır, böyle şakalar yapar” demişti.

Şakacı biri olduğunu doğrulayan Kınay, Sağın’la aralarındaki sorunu çözdüklerini söyledi:

“Evet, şakacıyım. Simge’nin en sevdiğim özelliği; çok keyifli gülüyor. Yanında kendini Cem Yılmaz gibi hissediyorsun. İnsanı motive ediyor. Bazı insanların gülüşleri sivridir. Ama şaka değil; albüm yaptım Simge’ye, sonra bazı şeyler oldu. Bunlar geçmişte kaldı. Üstesinden geldik. Biz şimdi yine görüşüp şakalaşıyoruz.”



İLK DOKUNAN BENİM



Erdem Kınay, sözlerini bir espriyle noktaladı: “Simge’ye ilk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi.” Simge Sağın’ın

“Aşkın Olayım” şarkısı, yayınlandıktan 5 yıl sonra Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin ilgisi sayesinde hit olmuştu