Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e DNA testi iddiası

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 17:40
Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki gerilim devam ediyor. Kardeşine ruh hastası ve hırsız diyen Ercan Deniz, Özcan Deniz’in Feyza Aktan ile olan evliliği ile ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.
Bi Kanal TV’de yayınalanan, Elife Yılmaz ve Ali Eyüboğlu’nun hazırlayıp sunduğu Bi Bakalım programına telefonla bağlanan Ercan Deniz, kardeşinin eski eşi Feyza Aktan’ın hamileliğine bile inanmadığını söyledi. DNA TESTİ YAPTIRDIK
Ünlü sanatçının eski eşinin fotoğrafını beğenip sete çağırdığını belirten Ercan Deniz " Feyza Hanım buraya Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan Deniz
resmini beğendi figüran olarak dizide oyna diye. Geldikten 10 gün sonra hamile kaldı. Biz bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük onu" dedi.