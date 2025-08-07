×
Endişelendiren iddialara Şener Şen'den fotoğraflı cevap

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 08:36

Şener Şen, Alzheimer’a yakalandığı ve oyunculuğu bıraktığı iddialarına yanıt verdi.

Zengin Mutfağı” adlı oyununu geçen haziran ayında son kez sahneleyen sanatçının oyunculuğa veda ettiği öne sürülmüş, ardından Alhzeimer olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Haberleri yalanlayan usta oyuncu, yeni sezon için yapım şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve senaryolar okuduğunu belirterek “Sağlığım gayet yerinde. Zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız. İçime sinen bir senaryoyla karşılaştığım anda da yeniden izleyicilerimle buluşacağım” açıklamasını yaptı.

Endişelendiren iddialara Şener Şenden fotoğraflı cevap

Menajeri Gülden Avşaroğlu da Şen’le çektirdiği yeni bir fotoğrafı sosyal medya hesabında “Sağlığı yerinde, keyfimiz şahane. Yalan haberlere itibar etmeyiniz” notuyla yayınladı.

 

 

