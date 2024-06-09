En sevdiği yerde kutladı

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin ev sahipliğini üstlenen Kerem Alışık’a ekibi tarafından sürpriz yapıldı. Sanatçı, törenden hemen sonra sahneye getirilen pastayla yeni yaşını kutladı. Sürpriz karşısında duygulanan sanatçı ekibine teşekkür etti. Alışık, törende yaptığı konuşmasıyla da alkışlandı.

Böylesi bir dünyanın denizi mavi olsa ne olur, olmasa ne olur!

"Sanat bizim için çok kıymetli. Sanat insanı onaran, tedavi eden, iyileştiren, içinde geçmişi, geleceği, hayatı barındıran, görünmezi görünür kılan, çok kuvvetli bir silah ama kimseyi öldürmüyor" diyen Alışık, sözlerine şöyle devam etti. "Bizim dünyamızda sanatın dünya kadar yeri var. Bu dünyada yani ancak ürkütüldüğü, korkutulduğu, katledildiği bir dünyada sanat yapsak ne olur, yapmasak ne olur. Böylesi bir dünyanın denizi mavi olsa ne olur, olmasa ne olur. İnsanca ve kardeşçe yaşanan insanlığın hüküm sürdüğü bir dünyada sanat yaparsak anlamı olur. Biz bunu diliyoruz bunu istiyoruz."

