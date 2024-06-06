×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'En Quality' ödüller sahiplerini buldu

Güncelleme Tarihi:

#Erol Evgin#ÖDÜL TÖRENİ#Quality Of Magazine
En Quality ödüller sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 16:42

Quality of Magazine, 15. yılını Babylon Town Hotel ana sponsorluğunda Cahide Palazzo’da kutladı. İş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği gecede yıldızlar geçidi yaşandı.

Haberin Devamı

Cahide Show ekibinin birbirinden renkli ve eğlenceli dans gösterisiyle başlayan gecede Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve Yazı İşleri Müdürü Eda Keçeci açılış konuşmasında bugünlere gelmenin sevincini tüm misafirlerle paylaştı.

En Quality ödüller sahiplerini buldu

Sunuculuğunu Saba Tümer’in yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 32 ödül sahiplerini buldu.

Ünlü isimlerle 15. yıl pastası kesildi
Salih Keçeci geceye katılan ünlü isimleri sahneye davet etti ve 15. yıl pastasını hep birlikte kestiler.

En Quality ödüller sahiplerini buldu

Şevval’den alaturka rock resitali
Hem ödül alan, hem de geceye konuk olan ünlü sanatçılar söyledikleri şarkılarla ödül törenine renk kattılar. ‘En Quality Kadın Sanatçı’ ödülünü alan Şevval Sam, ince saz ekibiyle ödül töreninin sonunda yeni albümü ‘Rock’ı Severiz’den bir repertuarla misafirlere unutulmaz bir mini konser verdi.
En Quality ödüller sahiplerini buldu

‘Yaşam Boyu Onur Ödülüne’ layık gösterilen Erol Evgin, yoğun istek üzerine ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ marşını seslendirdi.
En Quality ödüller sahiplerini buldu

Petek Dinçöz de farklı bir yorum kattığı ‘Yandırdın Kalbimi’ şarkısıyla geceyi renklendirdi.
En Quality ödüller sahiplerini buldu


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erol Evgin#ÖDÜL TÖRENİ#Quality Of Magazine

BAKMADAN GEÇME!