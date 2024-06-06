'En Quality' ödüller sahiplerini buldu

Cahide Show ekibinin birbirinden renkli ve eğlenceli dans gösterisiyle başlayan gecede Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve Yazı İşleri Müdürü Eda Keçeci açılış konuşmasında bugünlere gelmenin sevincini tüm misafirlerle paylaştı.
Sunuculuğunu Saba Tümer’in yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 32 ödül sahiplerini buldu.
Ünlü isimlerle 15. yıl pastası kesildiŞevval’den alaturka rock resitali
Salih Keçeci geceye katılan ünlü isimleri sahneye davet etti ve 15. yıl pastasını hep birlikte kestiler.
Hem ödül alan, hem de geceye konuk olan ünlü sanatçılar söyledikleri şarkılarla ödül törenine renk kattılar. ‘En Quality Kadın Sanatçı’ ödülünü alan Şevval Sam, ince saz ekibiyle ödül töreninin sonunda yeni albümü ‘Rock’ı Severiz’den bir repertuarla misafirlere unutulmaz bir mini konser verdi.
‘Yaşam Boyu Onur Ödülüne’ layık gösterilen Erol Evgin
, yoğun istek üzerine ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ marşını seslendirdi.
Petek Dinçöz de farklı bir yorum kattığı ‘Yandırdın Kalbimi’ şarkısıyla geceyi renklendirdi.