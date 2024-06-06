'En Quality' ödüller sahiplerini buldu

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Cahide Show ekibinin birbirinden renkli ve eğlenceli dans gösterisiyle başlayan gecede Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve Yazı İşleri Müdürü Eda Keçeci açılış konuşmasında bugünlere gelmenin sevincini tüm misafirlerle paylaştı.



Sunuculuğunu Saba Tümer’in yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 32 ödül sahiplerini buldu.

Ünlü isimlerle 15. yıl pastası kesildi

Salih Keçeci geceye katılan ünlü isimleri sahneye davet etti ve 15. yıl pastasını hep birlikte kestiler.

