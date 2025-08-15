En cesur Edis

×
Ağustos 15, 2025

Edis, ikinci albümü “Bachi-Bouzouk”u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Pop müziğin yıldız ismi Edis, hayranlarının heyecanla beklediği yeni albümü “Bachi-Bouzouk”u yayınladı. Çalışmada yer alan “Bir Yol”, “Yatakta Kardiyo” ve “Sakin Ol”u geçtiğimiz haftalarda beğeniye sunan ünlü popçu, albümün çıkış şarkısı olarak “Çek Tetiği” adlı eseri seçti. Edis, 11 şarkının yer aldığı çalışma için “Bugüne kadarki en cesur ve en kişisel albümüm. Duygusal olarak derin, tarz açısından iddialı” dedi.

Edis’in A takımı

Albümün yapım aşamasında dünyaca ünlü isimler yer aldı. Edis’in fotoğraflarını Emma Watson, Katy Perry gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan fotoğraf sanatçısı Christian Oita çekti. Albümün kreatif direktörlüğünü ise dev moda markalarıyla yaptığı iş birlikleriye tanınan Fransız sanatçı Yann Weber üstlendi. Weber ayrıca “Çek Tetiği” şarkısının klip yönetmenliğini de yaptı.

