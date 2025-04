En büyük gençlik hevesi kursağında kalmıştı... Döktüğü gözyaşlarının karşılığını aldı... Böyle sevgili herkese nasip olmaz!

Haberin Devamı

Ama umudu tüketmemek gerek.

Çünkü gün gelir insanın karşısına öyle biri çıkar ki hayatı boyunca eksikliğini hissettiği her mutluluğu ona yaşatır. Döktüğü gözyaşlarını bir daha uzun süre akmamak üzere kurutur.

Tıpkı 10 yaşından beri hayatını spot ışıkları altında, kamera karşısında geçiren Selena Gomez gibi...

NİŞANLISI ONU MUTLU ETMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini hala başarıyla sürdürüyor Selena Gomez.

Artık 32 yaşına gelen Selena Gomez, birçok yaşıtının bütün hayatları boyunca yaşadığı birçok şeyi bu kadar genç yaşta tecrübe etti.

Büyük bir yıldız olmanın nasıl bir şey olduğunu da gördü, çok para kazanmanın keyfini de sürdü. Diğer yandan ciddi sağlık sorunlarıyla da boğuştu, aşk hayatında büyük kalp kırıklıklarını da tattı.

Haberin Devamı

Selena Gomez, bir süredir "aradığı her şeyi bulduğunu" söylediği müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlı.

Gençler, yakın zamanda evlenip yuvalarını kurmayı düşünüyor.

Hatta Selena Gomez'in kendi söylediğine göre riskli bir konu olan çocuk sahibi olma ayrıntısı bile iki aşığın gündeminde.

MEĞER EN BÜYÜK HEVESİ KURSAĞINDA KALMIŞ

Böyle bakıldığında insanın aklına "Selena'nın yaşamadığı ne kaldı ki?" sorusu gelebilir. Ama onun da içinde kalan, gerçekleştiremediği bir hevesi varmış meğer.

Çalışırken eğitim hayatını geri plana iten Selena Gomez, hiç mezuniyet balosuna gitmemiş.

İşte 27 yaşındaki nişanlısı Benny Blanco da büyük bir sürpriz yaptı ve Gomez'in bu hevesini gerçekleştirdi.

Kıyafetlerinden fotoğraf çekimine hatta şık ve pahalı bir otomobille şehir içinde bir seyahate kadar Selena Gomez'e çok heves ettiği o sevinci yaşattı Blanco.

Haberin Devamı

Selena Gomez hiç mezuniyet balosuna gitmediğini söylediği için Benny Blanco da ona böyle bir sürpriz hazırladı.

Genç aşıklar yakın zamanda evlenmeyi planlıyor. Hatta gündemlerinde çocuk bile var.





10 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞTIĞI İÇİN BAZI AYRINTILAR EKSİK KALDI

Benny Blanco, 10 yaşından bu yana gösteri dünyasında çalışan Selena Gomez'in hiç mezuniyet partisine gitmediğini öğrendiğinde onun için böyle bir sürpriz hazırlamaya karar verdi.

Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladı ve bu mutluluğu da sosyal medya sayfasından paylaştı Benny Blanco.

Haberin Devamı

Paylaşımında "Nişanlım daha önce hiç mezuniyet balosuna gitmemişti. Bu yüzden ona birlikte bir alışveriş merkezine gidip balo fotoğrafları çektirmemizi önerdim. O da bana "evet" dedi mesajına yer verdi Benny Blanco.

Selena Gomez'i mutlu etmek için attığı bu adım gerçekten de genç yıldızın yüzünü gülümsetti, ayaklarını yerden kesti.

KALP KIRIKLIĞINI DA UNUTTU AŞK ACISINI DA

Daha önce Justin Bieber ile bir dargın bir barışık gençlik aşkı yaşayan Selena Gomez bu ilişkisini kalp kırıklığıyla bitirdi.

Hatta onların kesin olarak ayrılmasından sonra Bieber, şu andaki karısı Hailey Baldwin ile nişanlandı, sonra da evlendi.

Haberin Devamı

Bir yandan lupus hastalığının bir sonucu olarak böbrek nakli geçiren Selena Gomez, diğer yandan da ruhsal sorunlarla mücadele etti.

Ama sonunda işi gereği tanıştığı Benny Blanco onun hayatını değiştirdi, aşk hayatında aradığı mutluluğu getirdi.

'BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY'

Selena Gomez ile 36 yaşındaki Benny Blanco hakkında aşk söylentileri 2023 yılında çıktı. Gomez aynı yılın sonlarında bu söylentileri doğruladı.

Selena Gomez o dönemde Benny Blanco hakkında "Başıma gelen en güzel şey" yorumunu yaptı. Ayrıca Blanco'nun hayatına giren kimseye benzemediğini, hepsinden farklı olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Selena Gomez hayatına bunca mutluluk getiren Benny Blanco iye aslında 2019 tarihli I Can't Get Enough adı şarkısı üzerinde birlikte çalıştı.

Ama o sırada aralarında bir aşk yoktu, iyi arkadaş olmuşlardı. Sonradan ikisinin de duyguları değişti ve bu arkadaşlık aşka dönüştü.

ONDAN BİR ÇOCUK BİLE DÜŞÜNÜYOR

Gomez bir röportajında Blanco'dan bir çocuk sahibi olmak istediğin bile söyledi.

Selena Gomez'in duyguları da elbette karşılıklı. Benny Blanco da ona deliler gibi aşık. Hatta Interview dergisine birlikte verdikleri röportaj sırasında Selena'nın günün birinde kendisini terk etmesinden ne kadar korktuğunu da açık açık itiraf etti.

Selena Gomez'in bir gün fikrini değiştirip kendisini terk etmesinden endişe duyduğunu söyledi Benny Blanco.

BİR GÜN TERK EDER DİYE ÇOK KORKUYOR

Blanco bu konudaki endişesini şöyle dile getirdi: "Bir sabah uyanıp da 'Ne? Hayır!' diyerek çekip gideceğinden korkuyorum."

Selena Gomez de onun bu sözleri üzerine Blanco'ya gönülden bağlı olduğunu söyleyerek onu rahatlatmaya çalıştı. Ayrıca nişanlısını "çok romantik" sözleriyle tanımladı.

Benny Blanco röportaj sırasında Selena Gomez ile birbirlerini her konuda desteklediklerini de sözlerine ekledi. "Aramızda egodan kaynaklanan bir sorun yok. O benim kazanmam için dua ediyor, ben de onun kazanması için dua ediyorum" diye sürdürdü sözlerini.