En büyük eleştirmen kızım

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Şarkının aranjörlüğünü Ahmet Özgül üstlendi. Eser için kamera karşısına geçen Yudum, sade bir klip çekti.

Yudum, “Bir aşk türküsü geliyor. Hem bize o sevgiyi yaşatacak hem de Anadolu’yu buram buram gezdirecek bir sevda türküsü. Sade bir klip oldu. Âşık olan bir gencin sevdasını kendim sinematik bir şekilde aktaracağım” dedi.

Şarkıcı, kızıyla müzik çalışmalarından da bahsetti:

“En büyük eleştirmenim kızımdır. Beni çok eleştirir, o yüzden daha da dikkat ediyorum. ‘Bu Aşk Beni Öldürür’ü de dinlettim ve beğenisini aldım.”