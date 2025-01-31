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Emrah Karaca babasının NFT davasını kazandı

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#Emrah Karaca#Cem Karaca#Yiğit Mohaç Yücel
Emrah Karaca babasının NFT davasını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 11:09

Emrah Karaca, babası Cem Karaca’ya ait bir portreyi NFT formatında satışa çıkardığı iddiasıyla ressam Yiğit Mohaç Yücel’e açtığı davayı kazandı.

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Emrah Karaca, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in usta sanatçının bir portresini NFT satış platformu ‘Open Sea’ üzerinden satışa sunacağını öğrenince avukatı Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Bilirkişi raporunda, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin, Cem Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği ifade edilmişti.

Emrah Karaca babasının NFT davasını kazandı

Raporda, NFT’nin fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu belirtilmişti. Karar duruşmasında Yiğit Mohaç Yücel’i 65 bin TL tazminat ödemeye hükmeden mahkeme, Cem Karaca’ya ait portrenin NFT platformunda satışa sunulmasının engellenmesine ve izinsiz kullanımın önlenmesine hükmetti.

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Emrah Karaca’nın avukatı Görkem Gökçe, “Türkiye’de NFT ile ilgili verilen ilk maddi ve manevi tazminat konulu mahkeme kararıdır. Hatta bu karar, dünyada örnek ve emsal olacak niteliktedir” dedi.

Emrah Karaca babasının NFT davasını kazandı

 

 

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#Emrah Karaca#Cem Karaca#Yiğit Mohaç Yücel

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