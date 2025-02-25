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Emrah 15 yıl sonra İzmir'de

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#Emrah#İzmir#İzmir Fuarı
Emrah 15 yıl sonra İzmirde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:35

EMRAH, 15 yıl aradan sonra İzmir’de sevenleriyle buluştu.

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 Geçen cumartesi Sunset Palazzo’da sahneye çıkan sanatçı, “Unutabilsem”, “Götür Beni Gittiğin Yere”, “Haydi Şimdi Gel” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hayranlarıyla sohbet de eden Emrah, İzmir Fuarı’nda sahne aldığı yılları anlattı:

İzmir Fuarı benim için her zaman çok özel oldu. O dönem burada gerçek bir müzik şöleni vardı. Açık hava konserleri, çay bahçeleri, lunaparklar, İzmir’in enerjisi; o atmosferi yaşayan bilir. Genç yaşta burada sahneye çıkmak benim için büyük gururdu. O günlerin heyecanını, İzmir’in sanat aşkını unutamam.”

 

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#Emrah#İzmir#İzmir Fuarı

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