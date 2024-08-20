Emine Ün'den Giresun’a anlamlı ziyaret

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Bu anlamlı ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Emine Ün şu ifadeleri kullandı

“Dört Mevsim Çocuk Olmalı projesini başlatan Yavuzkan Fındık ve Seda Yekeler’e gönül birlikteliğine beni de davet etmeleri ve böyle duyarlı bir projeye katkıda bulunmama vesile oldukları için minnettarım. Karşılıklı iki ekip özenli bir program ve içtenlikle gönüllü hocalar eşliğinde çocuklara harika bir yaz okulu yaşattılar. Çocukların o mutluluğunu yakından görmek inanılmazdı. Giresun ve Ordu’da hasat zamanı çalışmaya giden ailelerin küçük çocukları evde kalmasın ya da anne baba çalışırken onların yanında zorluk yaşamasınlar düşüncesiyle yola çıkılmış bu proje için emeği geçen herkesi takdir ve tebrik ediyorum.”