×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Emine Ün'den Giresun’a anlamlı ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Emine Ün#Dört Mevsim Çocuk Olmalı#GİRESUN
Emine Ünden Giresun’a anlamlı ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 15:15

Emine Ün, “Dört Mevsim Çocuk Olmalı” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Giresun’a gitti. Çocuk işçiliğini önlemek için hayata geçirilen projeyi destekleyen ünlü oyuncu, çocuklarla buluştu.

Haberin Devamı

 Bu anlamlı ziyaretten kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Emine Ün şu ifadeleri kullandı

Dört Mevsim Çocuk Olmalı projesini başlatan Yavuzkan Fındık ve Seda Yekeler’e gönül birlikteliğine beni de davet etmeleri ve böyle duyarlı bir projeye katkıda bulunmama vesile oldukları için minnettarım. Karşılıklı iki ekip özenli bir program ve içtenlikle gönüllü hocalar eşliğinde çocuklara harika bir yaz okulu yaşattılar. Çocukların o mutluluğunu yakından görmek inanılmazdı. Giresun ve Ordu’da hasat zamanı çalışmaya giden ailelerin küçük çocukları evde kalmasın ya da anne baba çalışırken onların yanında zorluk yaşamasınlar düşüncesiyle yola çıkılmış bu proje için emeği geçen herkesi takdir ve tebrik ediyorum.”

Emine Ünden Giresun’a anlamlı ziyaret

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Ün#Dört Mevsim Çocuk Olmalı#GİRESUN

BAKMADAN GEÇME!