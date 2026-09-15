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Elma şekeri Bülent Ersoy

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#Bülent Ersoy#Konser#Semih Dere
Elma şekeri Bülent Ersoy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 08:08

Bülent Ersoy önceki akşam Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali’nde sahne aldı.

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Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde Ersoy, elma desenli özel kıyafetiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde playback yaptığı iddialarıyla gündeme gelen sanatçı, konser sırasında mikrofonsuz şarkı söyleyerek seyircilerden alkış aldı.

Elma şekeri Bülent Ersoy

Ersoy, sevenleriyle birlikte “Biz Ayrılamayız”ı seslendirdi. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere’nin de sahneye çıkarak Ersoy’a eşlik ettiği gecede renkli anlar yaşandı.

Konserden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Ersoy, “Muhterem dinleyicilerim 28. Yeşil Elma Festivalinden birkaç görüntümü zaat-ı alilerinize sunuyorum efendim” notunu yazdı.

Elma şekeri Bülent Ersoy

 

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#Bülent Ersoy#Konser#Semih Dere

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