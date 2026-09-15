Elma şekeri Bülent Ersoy

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Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde Ersoy, elma desenli özel kıyafetiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde playback yaptığı iddialarıyla gündeme gelen sanatçı, konser sırasında mikrofonsuz şarkı söyleyerek seyircilerden alkış aldı.
Ersoy, sevenleriyle birlikte “Biz Ayrılamayız”ı seslendirdi. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere’nin de sahneye çıkarak Ersoy’a eşlik ettiği gecede renkli anlar yaşandı.
Konserden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Ersoy, “Muhterem dinleyicilerim 28. Yeşil Elma Festivalinden birkaç görüntümü zaat-ı alilerinize sunuyorum efendim” notunu yazdı.