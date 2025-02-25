×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Elif Gönlüm şarkıcı oluyor... İkinci şarkıyı hazırlıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Elif Gönlüm#Kerem Gönlüm#Single
Elif Gönlüm şarkıcı oluyor... İkinci şarkıyı hazırlıyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:37

ESKİ milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm, oyunculuğun ardından şimdi de şarkıcılığa soyundu.

Haberin Devamı

 “Safderun” adlı ilk single’ını geçen ekim ayında yayınlayan Gönlüm, söz ve müziğine de imza attığı şarkının beğenildiğini, aldığı yorumların kendisini çok mutlu ettiğini ve ikinci şarkısı için hazırlıklara başladığını söyledi. 5 yıl önce eşi ve iki oğluyla birlikte Londra’ya yerleşen Elif Gönlüm, müzik çalışmaları için geçen hafta İstanbul’a geldi. Gönlüm, fotoğraflarını sosyal medyada “Geçtiğimiz hafta İstanbul-Belgrad gezilerime doğum günümü, müzik çalışmalarımı, çekimlerimi sığdırdım. Verimli bir şubat oldu” notuyla paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elif Gönlüm#Kerem Gönlüm#Single

BAKMADAN GEÇME!