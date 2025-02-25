Elif Gönlüm şarkıcı oluyor... İkinci şarkıyı hazırlıyorum

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“Safderun” adlı ilk single’ını geçen ekim ayında yayınlayan Gönlüm, söz ve müziğine de imza attığı şarkının beğenildiğini, aldığı yorumların kendisini çok mutlu ettiğini ve ikinci şarkısı için hazırlıklara başladığını söyledi. 5 yıl önce eşi ve iki oğluyla birlikte Londra’ya yerleşen Elif Gönlüm, müzik çalışmaları için geçen hafta İstanbul’a geldi. Gönlüm, fotoğraflarını sosyal medyada “Geçtiğimiz hafta İstanbul-Belgrad gezilerime doğum günümü, müzik çalışmalarımı, çekimlerimi sığdırdım. Verimli bir şubat oldu” notuyla paylaştı.