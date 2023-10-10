Eksik oyunu 19 Ekim’de perde açıyor

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Güçlü metniyle geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken tiyatro oyunlarından “Eksik” yeni sezon için perdelerini 19 Ekim Perşembe akşamı 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de açıyor.

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği oyunda sahneyi Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca paylaşıyor.

“Eksik”, annesinin komada olduğunu haber vermek için yanında kız arkadaşıyla birlikte, babasının Datça’daki çiftlik evine giden Metin’in burada yaşadığı yüzleşmeleri, aile içi hesaplaşmaları ve açığa çıkan sırları hem hüzünlü hem de güldüren bir dille sahneye taşıyor.

Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri ise Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor.