Ekranın en sevilen 'anne'lerinden biriydi... 'Betüş' kendine uzak bir ülkede yeni bir hayat kurdu

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İşte şimdi bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size...

Aslında yılların oyuncusuydu ama rol aldığı bir televizyon dizisi onu mesleğinde de hayatında da bambaşka bir yere taşıdı. Sezonlar boyunca canlandırdığı karakterle her hafta biraz daha seyircinin gönlünde yer etti. Bir evlilik yaptı, anne oldu. Sonra boşandı ve aradığı mutluluğu ikinci evliliğinde buldu.

Bu ikinci evliliğinin ardından da hayatında yeni bir sayfa açtı. Ülke değiştirdi, uzaklarda kendine yeni bir hayat kurdu. Eskisi gibi kamera karşısına geçmeyi sürdürmese de bu kez oyunculuğa ilgisi ve yeteneği olanlarla bu konudaki birikimini ve deneyimlerini paylaşıyor.

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SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN BETÜŞ'Ü OLARAK HAFIZALARDA YER ETTİ

Öyküsünü böyle kısaca anlattığımız bu ünlü oyuncu İnci Türkay... Ya da başka bir şekilde anlatırsak Sihirli Annem dizisinin Betüş'ü...

51 yaşındaki İnci Türkay, milyonlarca kişiyi ekran karşısına bağlayan bu dizide o zamana kadar edindiği tecrübeyi "konuşturdu" ve kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı.

Aslında bu diziyle adını duyuruncaya kadar da tecrübeli bir oyuncuydu İnci Türkay. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Trabzon ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Sonra da Sylvia adlı oyunla Tiyatro İstanbul'a geçti.

Ondan sonra da Türkay için TV dönemi başladı. Bu alandaki ilk deneyimini 2001 yılında Dünya Varmış adlı diziyle yaptı. Ardından İki Oda Bir Sinan adlı dizide başrol üstlendi.

EN ÖNEMLİ ÇIKIŞINI BU DİZİYLE YAPTI

İşte bunun ardından 2003 yılında kariyerinin en önemli çıkışını yaptığı Sihirli Annem dizisi geldi. Üç yıl boyunca ekrandaki serüvenini sürdürdü bu dizi. Milyonlarca kişinin hafızasına da o dizideki Betüş karakteriyle yerleşti İnci Türkay. Sihirli Annem, sadece yetişkinlerin değil çocukların da en çok sevdiği yapımlar arasına katıldı.

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İnci Türkay dizinin bitiminden sonra başka bazı projelerle de kamera karşısına geçti. Ama hiçbiri Sihirli Annem kadar etkili olamadı. 2011 yılında dizi tekrar yayınlanmaya başlayınca onun canlandırdığı Betüş karakteri de ikinci kez ekranda hayat bulmuş oldu.

MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU

Türkay ilk evliliğini Sihirli Annem'in en parlak dönemlerini yaşadığı 2004 yılında yaptı. Bu evlilikten Ali adlı bir oğlu dünyaya geldi. Fakat iş insanı Ahmet Eroğlu ile evliliği uzun sürmedi. Beş yıl sonra boşandılar.

Uzun süre kendini sadece işlerine veren Türkay, 2019 yılında bir dönemin en gözde erkek mankenlerinden biri olan Atilla Saral ile ikinci evliliğini yaptı.

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Ondan sonra da hayatı değişti. Evleninceye kadar 11 yıl Saral ile birlikte olan Türkay, Londra'daki nikahın ardından kendine yeni bir hayat yolu çizdi.

Hayatını Londra'da sürdüren İnci Türkay, orada bir drama kulübü kurdu. Gençlere ve çocuklara oyunculuk konusundaki bilgilerini ve deneyimlerini paylaşıyor. Onu özellikle Sihirli Annem dizisiyle tanıyan ve artık birer yetişkin olan izleyicisiyle hasretini de sosyal medya aracılığıyla gideriyor.

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BİR SÜRE BİR KARAVANDA YAŞADILAR

Bu arada İnci Türkay ve eşi Atilla Saral, bir dönem yaşadıkları özgür hayat ile de gündem olmuştu. Modellikle başladığı kariyerini sonra oyunculuğa taşıyan Atilla Saral, villasını ve lüks cipini sattı. Ardından da Asos ile Küçükkuyu arasında bir arazi satın aldı çift. Yılın belirli zamanlarını orada geçirmeye başladılar.

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Hayatlarını Londra'da sürdürseler de her buldukları fırsatta dünyayı geziyor Türkay ile Saral.

Her ikisinin de sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa İnci Türkay ve Atilla Saral, son olarak geçtiğimiz mayıs ayında dostlarıyla birlikte bir Norveç gezisine çıktılar.

Bu arada İnci Türkay'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen Ali de onlarla birlikte Londra'da yaşıyor.

İnci Türkay ve Atilla Saral, sosyal medya hesaplarına bakılırsa bir süre önce bir Norveç gezisine çıktı.