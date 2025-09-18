Zaman Ã§abuk geÃ§ti... Ã‡ocuk yÄ±ldÄ±zdÄ±, ÅŸimdi kendi Ã§ocuklarÄ± oldu

Haberin DevamÄ±

Ã‡ok izlenen bazÄ± dizilerin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n ÅŸimdi nerede ne yaptÄ±ÄŸÄ±na bir bakalÄ±m hem de o dizileri bir hatÄ±rlayalÄ±m istedik...Â

O dizilerde Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak tanÄ±nan ve aradan geÃ§en yÄ±llarda yuvalarÄ±nÄ± kurup Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan o oyunculara bir bakalÄ±m.

HERKES ONU SELENA DÄ°YE TANIDI

Gelelim bir baÅŸka Ã§ocuk yÄ±ldÄ±za... Daha doÄŸrusu kariyerine Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak baÅŸlayan baÅŸka bir isme: Sinem Kobal adÄ±nÄ± herkes DadÄ± adlÄ± diziyle duydu.

Kenan IÅŸÄ±k ve GÃ¼lben Ergen gibi deneyimli oyuncularla kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi bu dizi onun iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu.

ArdÄ±ndan ÅŸÃ¶hretini daha da artÄ±ran Selena dizisi geldi. O diziyle de daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmandÄ± Kobal.

ÅžÄ°MDÄ° Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Ã‡ocukluk yÄ±llarÄ±nda bale eÄŸitimi alan Sinem Kobal, Dormen Tiyatrosu'nun yanÄ± sÄ±ra Nejat Uygur Tiyatrosu'nda da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ¼rrem Sultan, Lise Defteri, BelalÄ± BaldÄ±z gibi dizilerin yanÄ± sÄ±ra Okul, DÃ¼nyayÄ± Kurtaran Adam'Ä±n OÄŸlu, Romantik Komedi gibi filmlerde oynadÄ±.

Sinem Kobal, 2016 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu ile evlendi. Son dÃ¶nemde kendini evine ve iki kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmeye adadÄ±.

Sinem Kobal ile Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu'nun mutlu bir evliliÄŸi ve iki tane kÄ±zÄ± var.Â

O DA Ä°KÄ° KIZINI BÃœYÃœTÃœYOR

EkranÄ±n bir baÅŸka Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± daha hatÄ±rlayalÄ±m... Damla ErsubaÅŸÄ±â€¦

1993 doÄŸumlu olan ErsubaÅŸÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±nda oyunculuÄŸa baÅŸladÄ±. Ãœne kavuÅŸtuÄŸu yapÄ±m ise Sihirli Annem oldu. Bu dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TuÄŸÃ§e karakteriyle milyonlarca kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±nda yer etti.

Daha sonra Sabit Kanca adlÄ± filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ben Bilmem EÅŸim Bilir programÄ±nda hostes olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

ErsubaÅŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda Mustafa Can Keser ile evlendi. Åžimdi bu evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

Damla ErsubaÅŸÄ± Sihirli Annem adlÄ± dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TuÄŸÃ§e karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

AÄ°LENÄ°N USLU Ã‡OCUÄžUYDU

Ä°lk anlatacaÄŸÄ±mÄ±z oyuncu milyonlarÄ±n hafÄ±zasÄ±na Duygu karakteriyle kazÄ±ndÄ±... Rol aldÄ±ÄŸÄ± dizide dÃ¶rt kiÅŸilik bir ailenin kÄ±z Ã§ocuÄŸunu canlandÄ±rÄ±yordu... KÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§larÄ±, mavi gÃ¶zleriyle anne ve babasÄ±nÄ±n uslu Ã§ocuÄŸuydu... Durmadan haylazlÄ±k yapan erkek kardeÅŸinin aksine gayet uslu, sÃ¶z dinleyen bir Ã§ocuktu.

YÄ±llar geÃ§ti... O kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±z bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Hatta evlenip kendi yuvasÄ±nÄ± bile kurdu. Daha da Ã¶tesinde artÄ±k kendi Ã§ocuÄŸunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

EVLENDÄ° VE ANNE OLDU

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde Ã‡ocuklar DuymasÄ±n dizisinde rol alan AyÅŸecan Tatari'den sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z...

1989 doÄŸumlu olan Tatari, sadece TÃ¼rk tiyatrosunun deÄŸil sinema ve televizyon ekranlarÄ±nÄ±n da tanÄ±nmÄ±ÅŸ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Aliye UzunataÄŸan'Ä±n kÄ±zÄ±...

Tam dÃ¶rt sezon boyunca Ã‡ocuklar DuymasÄ±n dizisinde Duygu karakterine hayat verdi. PÄ±nar AltuÄŸ ve Tamer KaradaÄŸlÄ±'nÄ±n canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterlerin kÄ±zÄ± Duygu, dizide kardeÅŸinin aksine sÃ¶z dinleyen, Ã§alÄ±ÅŸkan ve uslu bir kÄ±zdÄ±.

Sonra dizinin ekran serÃ¼veni tamamlandÄ± ve AyÅŸecan Tatari de hayatta kendine baÅŸka bir yol Ã§izdi.

AslÄ±nda Ä°talyan lisesi mezunu olan Tatari, dizi bitikten sonra ABD'de Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eÄŸitimi aldÄ±.

ÅžÄ°MDÄ° KENDÄ° KIZINI BÃœYÃœTÃœYOR

Okulu bittikten sonra da TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ ve Ã¶nce Ã¶zel bir tiyatroya katÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan da Åžehir TiyatrolarÄ±'na girdi.

AyÅŸecan Tatari, 2017 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Edip Tepeli ile evlendi. Bu evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor ÅŸimdi. Fakat kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce genÃ§ Ã§ift boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna raÄŸmen kÄ±zlarÄ± iÃ§in dost kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

