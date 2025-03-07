Ekin Türkmen: 10 evlilikten 8'i mutsuz... Evliliğe hevesim kalmadı

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Tuz mağarasındaydık, güneşi gördükçe şükrediyorduk. Aslında şifalı bir yermiş ama bir zamandan sonra çok da iyi gelmiyor.”

EVLİLİĞE HEVESİM KALMADI

Yakında kardeşinin evleneceğini de açıklayan Türkmen, kendisinin evliliğe nasıl baktığı sorulunca şöyle dedi: “Hayatımda kimse yok şu an. Evlilik insanı değilim ben zaten. 10 evlilikten 8'i mutsuz. Çok az kişi mutlu bence. Anne babalarımızın dönemindeki gibi değil. Hevesim kalmadı. Kardeşim evleniyor ama ona evlenme demiyorum tabii. Mutlular, maşallah diyelim.”

