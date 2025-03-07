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Ekin Türkmen: 10 evlilikten 8'i mutsuz... Evliliğe hevesim kalmadı

Güncelleme Tarihi:

#Ekin Türkmen#Elisa#Evlilik
Ekin Türkmen: 10 evlilikten 8i mutsuz... Evliliğe hevesim kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 17:03

Ekin Türkmen önceki gün Etiler’de görüntülendi. Başrolünü üstlendiği “Elisa” adlı film için yaklaşık 1 ay mağarada çekim yapan oyuncu, o süreçte zorlandığını söyledi: “Harika bir film çektik. Benim 25 yıllık oyunculuk hayatımda en zorlandığım iş oldu.

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Tuz mağarasındaydık, güneşi gördükçe şükrediyorduk. Aslında şifalı bir yermiş ama bir zamandan sonra çok da iyi gelmiyor.”
EVLİLİĞE HEVESİM KALMADI
Yakında kardeşinin evleneceğini de açıklayan Türkmen, kendisinin evliliğe nasıl baktığı sorulunca şöyle dedi: “Hayatımda kimse yok şu an. Evlilik insanı değilim ben zaten. 10 evlilikten 8'i mutsuz. Çok az kişi mutlu bence. Anne babalarımızın dönemindeki gibi değil. Hevesim kalmadı. Kardeşim evleniyor ama ona evlenme demiyorum tabii. Mutlular, maşallah diyelim.”

Ekin Türkmen: 10 evlilikten 8i mutsuz... Evliliğe hevesim kalmadı


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#Ekin Türkmen#Elisa#Evlilik

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