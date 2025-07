Efsaneye veda... Şampiyon güreşçi, oyuncu ve TV yıldızı Hulk Hogan hayata veda etti

Haberin Devamı

Hogan, Florida'daki evinde fenalaştı... Evine çağrlan sağlık ekipleri Hulk Hogan'a müdahalede bulundu ama emektar güreşçi ve oyuncu kurtarılamadı.

Hogan'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Bu acı haberin birkaç hafta öncesinde Hulk Hogan'ın ölüm döşeğinde olduğu iddiaları yayılmıştı. Fakat iki yıl öne evlendiği üçüncü karısı Sky bu söylentileri yalanlamıştı. Karısı, Hogan'ın rutin bir boyun operasyonu geçirdiğini belirtmişti.

Hogan'ın sözcüsü de yaptığı bir açıklamada sırtında sorunlar olduğunu ama acil bir durumunun bulunmadığını söylemişti.

ŞAMPİYON GÜREŞÇİ OLARAK TANINDI

11 Ağustos 1953'te ABD'de dünyaya gelen Hulk Hogan ya da gerçek adıyla Terry Gene Bollea, profesonel güreşçi olarak tanındı. Güreş ringlerindeki kariyerine 1977'de başladı.

1983 yılında Dünya Güreş Federasyonu'na katıldıktan sonra dünya çapında tanındı. Beş kez kendi dalında şampiyon oldu. Ayrıca 1990 ve 91 yıllarında Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi olarak tarihe geçti

Hulk Hogan güreşe veda etikten ora oyunculuk yapmaya başladı.

İKİ YIL ÖNCE YARI YAŞINDAKİ KARISIYLA EVLENMİŞTİ

1982 yılırda Rocky 3 filminde kötü adam rolünde oynadı. No Holds Barred, Suburban Comnnando, Mr Nanny gibi filmlerde kamera karısına geçti.

Ayrıca, Hogan Knows Best, Thunder In Paradise gibi TV şovlarında kamera karşısına geçti.

Şampiyon güreşçi ve TV yıldızı hayatı boyunca üç kere evlendi. Şampiyon güreşçi ve TV yıldızı ilk evliliğini 1983 ile 2009 arasında Linda Hogan ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 35 yaşında olan Brooke ile 33 yaşındaki Nick adında çoçukları oldu.

Hogan daha sonra da 2010 ile 2021 arasında Jennifer McDaniel ile hayatını birleştirdi.

Hulk Hogan, 2023 yılında yarı yaşındaki yoga eğitmeni Sky Daly ile üçüncü evliliğini yaptı.