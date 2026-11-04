En Ã§Ä±lgÄ±n hayali gerÃ§ekleÅŸti ama olay da Ã§Ä±ktÄ±: Efsanenin kemiklerini sÄ±zlattÄ±n!

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

46 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kardashian, aslÄ±nda Hollywood'un ikonik yÄ±ldÄ±zlarÄ±na ait elbiseleri giymesi ya da onlarÄ±n takÄ±larÄ±nÄ± kullanmasÄ±yla biliniyor.

Her seferinde de bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nda yoÄŸun bir eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ± altÄ±nda kalÄ±yor. Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kardashian, bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeÃ§meye niyetli deÄŸil.

Bu kez olay Ã§Ä±karan ise Hollywood'un menekÅŸe gÃ¶zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Elizabeth Taylor'a ait bir gerdanlÄ±ÄŸÄ± takmasÄ± oldu. Ama elbette bu Ã¶yle sÄ±radan bir gerdanlÄ±k deÄŸil. Tamamen zÃ¼mrÃ¼t ve elmaslardan oluÅŸuyor.

Kim Kardashian, bundan bir sÃ¼re Ã¶nce Roma'da Ã¼nlÃ¼ mÃ¼cevher firmasÄ± Bvlgari'ye ait bir maÄŸazayÄ± ziyaret etti.

Haberin DevamÄ±

O sÄ±rada da bir zamanlar Elizabeth Taylor'Ä±n boynunu sÃ¼sleyen milyonlarca dolar deÄŸerindeki zÃ¼mrÃ¼t gerdanlÄ±ÄŸÄ± takma ÅŸansÄ±nÄ± buldu.

Hatta o anlarda Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Kardashian, olay yaratan paylaÅŸÄ±mÄ±na da Taylor'a yÃ¶nelik sevgisini ifade eden uzun bir mesaj yazdÄ±. SatÄ±rlarÄ±na "Elizabeth Taylor'a olan sevgim Ã§ok derin" satÄ±rÄ±yla baÅŸlayan Kim Kardashian, efsane yÄ±ldÄ±zÄ± neden sevdiÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "O, tutkuyla seven, kimsenin savunmaya cesaret edemediÄŸi insanlar iÃ§in mÃ¼cadele eden; Ã¼stelik tÃ¼m bunlarÄ± yaparken en Ã§Ä±lgÄ±n mÃ¼cevherleri takan ve her haliyle, hiÃ§bir Ã¶zÃ¼r dileme gereÄŸi duymadan tamamen kendisi gibi yaÅŸayan biriydi.

Elizabeth Taylor'a bÃ¼yÃ¼k bir sevgi duyduÄŸunu belirten Kardashian, hayata veda etmeden Ã¶nce onunla tanÄ±ÅŸÄ±p konuÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu hatta bu deÄŸerli mÃ¼cevherlerin hikayesini ondan dinlediÄŸini de ekledi.

Â Kardashian, bunca sevdiÄŸi Elizabeth Taylor'Ä±n mÃ¼cevherlerini takmayÄ± da "En Ã§Ä±lgÄ±n hayalim" diye nitelendirdi.

Haberin DevamÄ±

O mutlu oldu olmasÄ±na ama buÂ yaptÄ±ÄŸÄ± da sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kopardÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi aÄŸÄ±z birliÄŸi etmiÅŸÃ§esine "Sinema efsanesinin kemiklerini sÄ±zlattÄ±n" ya da "Elizabeth Taylor mezarÄ±nda ters dÃ¶ndÃ¼" diye yorum yaptÄ±.

BazÄ± kiÅŸiler Kim Kardashian'Ä±n birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce MET Gala'da Marilyn Monroe'nun Ã¼nlÃ¼ bir elbisesini giydiÄŸini hatÄ±rlatarak "O elbiseyi mahvettiÄŸin gibi buna da mÄ± zarar vereceksin?" diye sordu.

Fakat bu eleÅŸtirilerin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± takipÃ§ileri de o deÄŸerli gerdanlÄ±ÄŸÄ± Kim Kardashian'a Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Kim Kardashian, 2022 yÄ±lÄ±ndaki MET Gala'da, Marilyn Monroe'nun, dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin 10 gÃ¼n erken kutlanan doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi elbiseyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°Ã§eride elbisenin kopyasÄ±nÄ± giydi ama orijinal elbiseye zarar verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Kardashian, o elbiseyi giyebilmek iÃ§in kilo verse de yine de elbisenin dikiÅŸlerinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberin DevamÄ±

Bu gruptakiler de "Åžunu belirtelim ki Ã¼zerinde Ã§ok gÃ¼zel duruyor" yorumunu yaptÄ±.

BazÄ±larÄ± da Kim Kardashian'Ä±n Elizabeth Taylor gibi bir efsanenin anÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Kim Kardashian aynÄ± zamanda Elizabeth Taylor'Ä±n da bir hayranÄ±. Hatta onun hayatÄ±nÄ± konu alan bir belgeselin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile Ã¼stlenmiÅŸti.

Kardashian'Ä±n taktÄ±ÄŸÄ± o olay Ã§Ä±karan gerdanlÄ±k, Elizabeth Taylor'a, bÃ¼yÃ¼k ve Ã§alkantÄ±lÄ± bir aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± Richard Burton tarafÄ±ndan hediye edilmiÅŸti.

DeÄŸerli takÄ±lara olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle bilinen ve milyon dolarlÄ±k bir koleksiyona sahip olan Taylor, bu gerdanlÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok kez takmÄ±ÅŸtÄ±.

Kim Kardashian'Ä±n boynuna takÄ±p poz verdiÄŸi gerdanlÄ±ÄŸÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ bedelinin 6 milyon dolarÄ±n Ã¼stÃ¼nde olduÄŸu belirtiliyor.

HayatÄ± boyunca sekiz evlilik yapan Taylor, bu gerdanlÄ±ÄŸÄ± kendisine hediye eden Richard Burton ile iki kez evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SinemanÄ±n menekÅŸe gÃ¶zlÃ¼ efsanesi Elizabeth Taylor, Ã§ocuk yaÅŸta kariyerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Hem filmleriyle hem Ã¶zel hayatÄ±yla iz bÄ±raktÄ±. Taylor, 2011 yÄ±lÄ±nda 79 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Â