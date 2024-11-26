Efsane şarkıcının acı vedası… Bir gözünü kaybetti: Şarkı sözlerini göremiyorum

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Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, geçen yaz geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle sağ gözünü kaybettiğini açıkladı.

77 yaşındaki Elton John canlı yayına katıldığı “Good Morning America” programında, Fransa’dayken geçirdiği ağır bir göz enfeksiyonunun ardından sağ gözü kaybettiğini ve artık hiç göremediğini söyledi.

Son birkaç yıldır sağlığı giderek bozulan ve artık çok istese de müzikten uzak kalmaya başlayan Elton John uzun süredir bir “veda” albümü üzerinde çalışıyordu.

Ancak ne yazık ki bir gözü görmemeye başlayan efsane sanatçı şarkı sözlerini bile okuyamayacak durumda olduğu için albüm çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığını söyledi.

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Elton John son dört aydır sağ gözünün hiç göremediğini ve sol gözünün de “çok iyi görmediğini” söyledi.

Ünlü sanatçı durumunu “Röportajlara katılabiliyorum ama stüdyoya girip kayıt yapmak artık zor çünkü şarkı sözlerini göremiyorum” sözleriyle anlattı.

Sir Elton tedavi gördüğünü ve “her şeyin yoluna gireceğine dair umut ve cesareti olduğunu” söylerken şu anda sadece tedavisine odaklandığını, müzikle ilgili her şeyi aslıya aldıklarını da belirtti.

Sir Elton'ın yeni şarkılardan oluşan son stüdyo albümü 2016 yılında yayınlanmıştı.

Müzik dünyasının en uzun ve başarılı kariyerlerinden birine sahip olan Elton John’un veda turnesi “Farewell Yellow Brick Road” 10 Eylül 2018'de Kuzey Amerika'da başlamış ve 8 Temmuz 2023'te İsveç'te sona ermişti.

Elton John’un veda turnesi Bilboard dergisine göre 300’den fazla şov, 20 milyonu aşkın bilet ve 885 milyon doların üzerindeki hasılatla tüm zamanların en çok hasılat yapan turnesi oldu ve efsane şarkıcının kariyerinin “efsane” olarak adlandırılmasının da kanıtı sayıldı.