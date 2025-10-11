×
Efsane şarkıcı hayata veda etti... Babamızı aniden kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 13:02

Müzik dünyasından bir acı haber geldi... Bir değil birkaç döneme damgasını vuran Moody Blues grubunun gitaristi ve solisti John Lodge hayata veda etti...

Ailesi yaptığı duyuruda Lodge'un beklenmedik ölümü yüzünden yasa boğulduklarını belirtti...

John Lodge 82 yaşında olmasına rağmen ailesinin belirttiğine göre belirgin bir sağlık sorunu yoktu.

Lodge ailesinin açıklamasında "Derin bir üzüntüyle sevgili babamız, büyükbabamız ve kayınpederimizin aniden ve beklenmedik bir şekilde bizden alındığını duyururuz" denildi.

Açıklamada John Lodge'un ailesine ve müziğe ne kadar büyük bir tutkuyla bağlı olduğu da hatırlatıldı.

YARIM ASIRDAN FAZLADIR AYNI KADINLA EVLİYDİ
Ünlü müzisyenin kendini en mutlu hissettiği yerin sahne olduğu da belirtildi.

1943 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen John Lodge, 1966 yılında ünlü Moody Blues grubuna katıldı.

Grubun "Nights In White Satin" ve "Isn’t Life Strange" gibi şarkılarının yaratım sürecinde de yer alan Lodge, 2003'te yayınlanan son stüdyo albümü December'a kadar Moody Blues ile kaldı.

1968 yılında karısı Kristen ile evlenen Lodge, iki çocuk babasıydı. Ünlü müzisyen hayatı boyunca sadece bir kez evlendi.

Lodge, Moody Blues grubuna 1966 yılında katılmıştı.

