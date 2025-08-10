Efsane rolüne 22 yıl sonra geri döndü… ‘Bir gün bile yaşlanmamış!’

Haberin Devamı

Ülkemizde de gösterilen ve sayısız hayran kazanan, yayınlanmasının üzerinden 20 yıl geçmiş olsa da unutulmayan “Buffy the Vampire Slayer” dizisi geri dönüyor.

Hayranları tarafından çok özlenen ve yeniden çekilmesi için isteklerin hiç bitmediği dizi yakın bir zaman sonra dijital platformlara geri dönecek.

Dizinin çekimleri nihayet başladı ve başrol oyuncusu Sarah Michelle Gellar da sette ilk kez göründü.

Kırmızı mini elbisesiyle göz kamaştıran Sarah Michelle Gellar’ı gören hayranları onun yıllar geçmiş olsa da hiç yaş almamış gibi görünmesine şaştı kaldı ve yıldız oyuncuyu övgüye boğdu.

Haberin Devamı

“Buffy the Vampire Slayer” (Vampir Avcısı Buffy) dizisinde yakın dostlarıyla birlikte vampirleri yakalayan Buffy Summers karakterini canlandıran Sarah Michelle Gellar, dünya çapında şöhret kazandığı rolünü yeniden canlandıracak.

48 yaşındaki ünlü oyuncu 1997’de Buffy rolüyle ilk kez ekranlara geldiğinde henüz 20 yaşında bir yıldız adayıydı.

2003’e kadar süren diziyle ünü dünyayı saran Sarah Michelle Gellar daha sonra I Know What You Did Last Summer (1997), Scream 2 (1997), Cruel Intentions (1999) ve Scooby-Doo (2002) gibi filmlerle Hollywood’daki yerini giderek sağlamlaştırdı.

Son olarak I Know What You Did Last Summer filminin yeniden çekiminde küçük bir rolde tekrar yer alan Sarah Michelle Gellar, sevilen dizi Dexter’ın yeniden çevriminde de başrol oynamıştı.

I Know What You Did Last Summer ve Scooby-Doo filmlerinde birlikte rol aldığı Freddie Prinze Jr. İle 2002’de evlenen ve 16 ve 16 yaşında iki kızı olan Sarah Michelle Gellar kızlarını büyütürken setlerden bir süre uzak kalmıştı.

Haberin Devamı

Sarah Michelle Gellar Buffy the Vampire Slayer’da 1997'den 2003'e kadar, merhum Michelle Trachtenberg, Alyson Haningan ve David Boreanaz gibi oyuncularla başrolü paylaşmıştı.

Michelle Trachtenberg ne yazık ki bu yılın şubat ayında yakalandığı hastalığı yenemeyerek 30 yaşında hayata veda etti, bu ölüm dizide ablasını oynayan Sarah Michelle Gellar’ı çok sarstı.