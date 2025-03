Sinema ve TV dünyasından bir yıldız kaydı... Efsane oyuncu doğum gününe iki gün kala hayata veda etti

Haberin Devamı

Sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre usta oyuncu, 29 Mart gecesi Hawai, Waimanalo'da felç sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle öldü. Richard Chamberlain, 31 Mart'ta 91'inci doğum gününü kutlayacaktı.

ABD ORDUSUNDA HİZMET VERDİ

31 Mart 1934'te ABD'de dünyaya gelen Chamberlain, üniversiteden sonra 1956 ile 1958 yılları arasında ABD ordusuna katılıp Kore'ye gitti.

Ülkesine döndükten sonra da oyunculuk kariyerine başladı. Los Angeles merkezli Company of Angels (Melekler Kumpanyası) adlı tiyatro grubunun kurucuları arasında yer aldı.

1960'ların başında ise bazı TV dizelerinde oynamaya başladı.

Richard Chamberlain, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık konusunda da yetenekliydi.

ALBÜMLERİ MÜZİK LİSTELERİNDE ÜST SIRALARA ÇIKTI

Aralarında Three Stars Will Shine Tonight'ında bulunduğu bazı albümler çıkardı. Albümleri 1960'larda müzik listelerinde bir numaraya yükseldi.

1966'da bu kez tiyatro sahnesine çıkmaya başladı. Tiffany'de Kahvaltı adlı yapımda rol aldı. Bunu birkaç yıl arayla My Fair Lady ve The Sound of Music gibi Broadway müzikallere izledi.

60'ların sonunda Chamberlain zamanının büyük bölümün İngiltere'de geçirmeye başladı. BBC yapımı Portrait of A Lady adlı yapımda rol aldı. Ardından Katharine Hepburn ile birlikte The Madwoman of Chaillot'ta çalıştı.

İngiltere'de yaşadığı yıllarda Hamlet'te başrol olarak sahneye çıktı. Hatta 1925 yılında John Barrymore'dan sonra bu karakteri oynayan ilk Amerikalı olarak tarihe geçti.

1970'li yıllarda Richard Chamberlain, The Music Lovers, Caroline Lamb, The Three Musketeers gibi yapımlarda rol aldı.

Bu arada Demir Maskeli Adam ve The Last Wave gibi TV filmlerinde oynadı.

1990'ara gelindiğinde Chamberlain ağırlıklı olarak TV dizilerinde boy gösterdi.

2007'de dönemin en gözde TV dizilerinden biri olan Umutsuz Ev Kadınları'nda konuk oyunca olarak yer aldı.

2000'lerin ikinci yarısında ilerleyen yaşına rağmen kariyerini sürdürdü. 2017'de Twin Peaks: The Return as Bill Kennedy adlı karaktere hayat verdi.

Richard Chamberlain özellikle Shogun dizisiyle seyircinin hafızasında yer etti.