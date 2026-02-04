Efsane oyuncu 104 yaşında öldü... Şöhreti 50 yaşında bulmuştu

Haberin Devamı

İngiltere'de yayınlanan en uzun soluklu dizilerden biri olan EastEnders'ta Nellie Ellis karakterine hayat veren Elizabeth Kelly, bu dünyadan göçüp gitti.

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Kelly, 17 Şubat'ta düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Elizabeth Kelly, hayatının 40 yılını mesleğine vermişti.

2007 yılında kendini emekli eden Elizabeth Kelly, hayatının son demlerini Kuzey Yorshire'da geçirdi. Sonra da yaşından dolayı yaşadığı sağlık sorunları yüzünden çeşitli bakım evlerinde kaldı.

Bir oğlu ve bir kızı olan Kelly, uzun ömründe torunlarının çocuklarını görme mutluluğuna da erişti.

1921 yılında dünyaya gelen Elizabeth Kelly, uzun süre küçük roller üstlendikten sonra ilk büyük TV rolünü de 1971'de 50 yaşındayken almıştı.

Haberin Devamı

Şöhreti biraz geç bulsa da sonrasında birçok ünlü yapımda oynadı. EastEnders'ın yanı sıra 24 Hour Party People, Coronation Street gibi çok izlenen yapımlarda da kamera karşısına geçti. Adını TV tarihine yazdırdı.