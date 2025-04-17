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Erken gelen şöhret hayatını dağıttı: Efsane filmin çocuk yıldızı yine gözaltına alındı

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#Haley Joel Osment#Bruce Willis#Altıncı His
Erken gelen şöhret hayatını dağıttı: Efsane filmin çocuk yıldızı yine gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 16:29

Bir döneme damgasını vuran Altıncı His (Sixth Tense) adlı filmin çocuk yıldızı olarak ünlenen Haley Joel Osment, gözaltına alındı.

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Şu anda 37 yaşında olan bir dönemin çocuk yıldızı Osment, California'da bulunan Mamlmoth Lakes bölgesinde kamuoyunu rahatsız edici davranışları ve sarhoşluk nedeniyle polis gözetimine alındı.

Olayın 8 Nisan'da meydana geldiği belirtildi.

Osment'in bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Haley Joel Osment'in sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat Mono County Şerif Departmanı, olayı doğruladı.

Osment hakkında kovuşturma açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.

Erken gelen şöhret hayatını dağıttı: Efsane filmin çocuk yıldızı yine gözaltına alındı

DAHA ÖNCE DE BAŞI DERDE GİRDİ
Bu, Osment'in kanunla ilk karşılaşması değil. 2018'de, aktörün Las Vegas'taki McCarran Uluslararası Havaalanı'nda Super Bowl  finalinin yapılacağı gün halka açık bir sözlü kavgaya karışması üzerine polis çağrıldı.

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2006'da, 18 yaşındayken, Osment bir araba kazasında yaralandıktan sonra hafif sarhoş araba kullanmakla suçlandı.

Daha sonra, alkollü araç kullanmaktan bir suçlama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Erken gelen şöhret hayatını dağıttı: Efsane filmin çocuk yıldızı yine gözaltına alındı

Osment, küçük yaşta Altıncı His, Forrest Gump, Yapay Zeka gibi ünlü filmlerde oynadı. Ama küçük yaşta ünlü olan birçok yıldızın başına geleni o da yaşadı. Yetişkinliğinde kariyeri o kadar da  başarılı ilerlemedi. 

Erken gelen şöhret hayatını dağıttı: Efsane filmin çocuk yıldızı yine gözaltına alındı

11 YAŞINDAYKEN OYNADIĞI FİLMLE HAFIZALARA KAZINDI
Haley Joel Osment, henüz 11 yaşındayken Altıncı His filminde Bruce Willis ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Filmdeki "Ölü insanlar görüyorum" repliğiyle hafızalara kazındı.

Altıncı His'in yanı sıra Forrest Gump, Yapay Zeka gibi ünlü filmlerde de kamera karşısına geçen Osment, sonra uzun bir süre Hollywood'dan uzaklaştı.

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Osment, geçen yıl E! News'a verdiği röportajda gördüğü ilgiden bunaldığı ve Hollywood'daki gergin ortamdan uzaklaşmak istediği için mesleğinden uzaklaştığını anlatmıştı.

Yaklaşık 15 yıl boyunca New York'ta yaşayan Haley Joel Osment, mesleğine geri dönmeye karar verdiğini de anlatmıştı aynı röportajda.

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#Haley Joel Osment#Bruce Willis#Altıncı His

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