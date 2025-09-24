Efsane dizi yıllar sonra ekrana geri dönüyor

Haberin Devamı

Baywatch ya da bizim bildiğimiz adıyla Sahil Güvenlik dizisi yayınlandığı yıllarda bir televizyon efsanesine dönüşmüş, oyuncularına da şöhret getirmişti.

1989'dan 2001'e kadar yayınlanan dizi, Los Angeles plajlarında devriye gezen bir grup cankurtaranın hayatlarını konu alıyordu.

Fox Entertainment ve Fremantle tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin yeniden çekilen halinin 2026-27 televizyon sezonunda 12 bölüm olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Haber, dizinin artık biraz yaşını başını almış hayranları kadar diziyi sonradan izlemiş genç izleyicileri de sevindirdi.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik dizisi başrolündeki Alman oyuncu David Hasselhoff'a Holywood’da sağlam bir kariyer hediye etmiş, kırmızı mayosuyla hafızalara kazınan Pamela Anderson’ı da büyük bir yıldız yapmıştı.

Eleştirmenlerden sürekli olumsuz eleştiriler almasına rağmen Baywatch izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve yayınlandığı dönemde dünyanın en çok izlenen televizyon dizisi oldu.

Yayın hayatının son iki yılında dizinin adı Baywatch: Hawaii olarak değiştirildi ve kadroya geleceğin yıldızı Jason Mamoa katıldı.

Yapımcılar "Baywatch, ilk yayınlandığında cankurtaranları ikonik bir statüye yükseltti. Şimdi ise bu televizyon devi modern çağa geri dönmeye hazırlanıyor. Baywatch serisini küresel bir diziye dönüştüren her şey, yükselen yıldızlar ve taze hikayelerle Kaliforniya rüyasını yepyeni bir hayran nesline taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik dizisi zirve döneminde 200'den fazla ülkede 1,1 milyar izleyici tarafından izlendi.

Dizi 2017 yılında Dwayne Johnson, Zac Efron ve Priyanka Chopra'nın başrollerini paylaştığı uzun metrajlı bir film olarak yeniden canlandırıldı.

Pamela Anderson, 2019 yılında The New York Times'a verdiği bir röportajda şovda giydiği ikonik kırmızı mayoyu hâlâ sakladığını açıklamıştı.