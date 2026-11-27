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MÃ¼zik tarihine damgasÄ±nÄ± vuran progresif rock grubu King Crimson'Ä±n ortak kurucusu ve ilk davulcusu olan Giles'in Ã¶lÃ¼m haberi kendi internet sitesinden duyuruldu.

ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyenin 23 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ hayata veda ettiÄŸi belirtildi, ancak bunun nedeni henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±.Â Â

YapÄ±lan duyuruda "Onun olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ritmik hayal gÃ¼cÃ¼, mÃ¼zikal duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve davulculuÄŸa getirdiÄŸi son derece yaratÄ±cÄ± yaklaÅŸÄ±m, grubun Ã¶ncÃ¼ soundâ€™unun temelini oluÅŸturuyordu" denildi.

Duyuruda Michael Giles'in ardÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir mÃ¼zikal miras bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bilgisi yer aldÄ±. "MÃ¼ziÄŸin geliÅŸimine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ± ise asla unutulmayacak" diye devam etti aÃ§Ä±klama.

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ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyenin sanat yolculuÄŸu, kardeÅŸi Peter Giles ve Robert Fripp ile birlikte kurduÄŸu Giles, Giles ano Fripp adlÄ± grupla baÅŸladÄ±.

ÃœÃ§lÃ¼ ilk albÃ¼mÃ¼nÃ¼ 1968 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸma da daha sonra bu Ã¼Ã§lÃ¼ye Greg Lake, Ian McDonald ve Peter Sinfield'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸacak King Crimson'Ä±n temellerini attÄ±.

1970 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde McDonald, Lake ve Giles gruptan ayrÄ±lsa da King Crimson prograsif rock mÃ¼ziÄŸinin Ã¶ncÃ¼ gruplarÄ±ndan biri olarak kaldÄ±. BirÃ§ok mÃ¼zisyene esin kaynaÄŸÄ± oldu.

Michael Giles, gruptan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸÄ±yla ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±.

2002 yÄ±lÄ±nda eski grup arkadaÅŸlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±yla bir araya gelerek 21st Centurl Schizoid Band'i kurdu.

Michael Giles, beÅŸ Ã§ocuk sahibiydi.

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