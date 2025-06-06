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Ediz Hun’un gurur gecesi

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#Ediz#Ediz Hun#Girne Amerikan Üniversitesi
Ediz Hun’un gurur gecesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 08:49

Türk sinemasının ustalarından Ediz Hun’a geçen yıldan itibaren sinema-sanat üzerine eğitim verdiği Girne Amerikan Üniversitesi tarafından Onursal Doktora unvanı verildi.

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Üniversitede yapılan törene eşi Berna Hun ile katılan sanatçı, sahnede hislerini şu sözlerle ifade etti:

“Dostluğunuzu benden esirgemediğiniz için sizlere şükranlarımı ifade etmek isterim. Çok duygulandım, hayatımda çok hislenmiş olduğum bazı anlar tabii ki yaşadım. Ama bu an hepsinden daha üstün oldu çok heyecanlıyım. Bu onura layık görülmemde katkısı bulunan başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, kurucu rektör Serhat Akpınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu unvan, yaşamım boyunca taşıyacağım büyük bir gurur ve sorumluluk vesilesidir.”

Ediz Hun’un gurur gecesi

 

 

 

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#Ediz#Ediz Hun#Girne Amerikan Üniversitesi

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