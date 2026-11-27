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Şoray, Adana’ya gelirken uçakta yaşadığı türbülans nedeniyle korktuğunu anlattı. Hun ise Şoray’ın türbülans anısını esprili bir dille tamamladı:

“Hakikaten gelirken türbülans oldu. Ben de fırsattan istifade Türkan’a sarıldım. O bana sarıldı, ben de ona. Beyler, kaçırmayın böyle fırsatları.”

Türkan Şoray, hayatı boyunca öğretmen olmayı çok istediğini ancak sinemayla erken yaşta tanıştığı için bu hayalini gerçekleştiremediğini de söyledi. Ediz Hun ise öğretmen çocuğu olduğunu açıkladı.