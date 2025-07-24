Edis'e teknolojik destek! 'ChatGPT benim terapistim gibi'

Haberin Devamı

Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Moralin bozukken seni ne mutlu eder?” sorusu üzerine “Moralim bozukken yürüyüş yapıyorum. ChatGPT’yi terapistim gibi kullanıyorum. Köpeğimle vakit geçiriyorum” dedi.

Edis, bir takipçisinin “Zayıfsın kilo al diyenler oluyor mu?” sorusuna sitemli yanıt verdi: “Diyorlar. Kiloluyken de zayıfla diyorlardı. Bu insanlara yaranılmıyor.”

Gözden Kaçmasın Edis, Dua Lipa ile aynı sahnede Haberi görüntüle

Şarkıcıya bu yaz Harbiye Açıkhava’da neden konser vermediği de soruldu. Edis, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Harbiye’de az gün var, ben de az konser yapmak istemiyorum.”