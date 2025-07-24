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Edis'e teknolojik destek! 'ChatGPT benim terapistim gibi'

Güncelleme Tarihi:

#Edis#Chatgpt#Harbiye Açıkhava
Edise teknolojik destek ChatGPT benim terapistim gibi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 08:41

Pop müziğin genç yıldızı Edis, yapay zekâya dayalı sohbet robotu ChatGPT’yi terapisti gibi kullandığını söyledi.

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Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Moralin bozukken seni ne mutlu eder?” sorusu üzerine “Moralim bozukken yürüyüş yapıyorum. ChatGPT’yi terapistim gibi kullanıyorum. Köpeğimle vakit geçiriyorum” dedi.

Edis, bir takipçisinin “Zayıfsın kilo al diyenler oluyor mu?” sorusuna sitemli yanıt verdi: “Diyorlar. Kiloluyken de zayıfla diyorlardı. Bu insanlara yaranılmıyor.”

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Şarkıcıya bu yaz Harbiye Açıkhava’da neden konser vermediği de soruldu. Edis, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Harbiye’de az gün var, ben de az konser yapmak istemiyorum.”

 

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#Edis#Chatgpt#Harbiye Açıkhava

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