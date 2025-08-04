Edis'den Eurovision açıklaması: Başka ülkeyi temsil etmem

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Daha önce Azerbaycan adına Eurovision’a katılma fikrine sıcak bakan sanatçı, “Eurovision defteri sizin için kapandı mı?” sorusu üzerine “Benim için kapanmış değil, Türkiye için kapanmış bir defter. Bir kere Azerbaycan adına sorulmuştu. Ben de Türk cumhuriyetlerini temsil etmemin sorun olmayacağını belirtmiştim. Ekstra konuşunca bununla ilgili ben talep ediyormuşum gibi oluyor. Ancak kendi milletim dışındaki bir milleti temsil etmek istemem” şeklinde konuştu.

Edis, yurtdışında başarılı olma hayalinin devam ettiğine vurgu yaparak “Son bir iki aydır festivallerdeyiz. Umarım artık buralardan Coachella’ya gideriz. En büyük hayalim” dedi.