Edis yeni albümüyle Times Meydanı’nda

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede soruları yanıtlayan Edis, albümünün New York-Times Meydanı’ndaki dev dijital ekranlarda tanıtıldığını söyledi:

“Biraz önce Times Meydanı’nda tanıtımı çıktı. Ülkelerin çoğunda listelere girdi. Suudi Arabistan çok şaşırttı, orada dördüncü sırada şu anda.”

Ünlü popçu, bu çalışmayla dinleyicilerini mutlu etmek istediğini dile getirdi: “Hayatımda en heyecanlı ve mutlu olduğum dönemdeyim. Bu şarkılar kendimi tatmin etmem için değil, insanları mutlu etmek için. Şifa getirsin.”