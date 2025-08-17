×
Edis, “Bachi-Bouzouk” adlı albümünün lansmanını geçen gece Karaköy’deki Secrets’ta yaptı.

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede soruları yanıtlayan Edis, albümünün New York-Times Meydanı’ndaki dev dijital ekranlarda tanıtıldığını söyledi:

“Biraz önce Times Meydanı’nda tanıtımı çıktı. Ülkelerin çoğunda listelere girdi. Suudi Arabistan çok şaşırttı, orada dördüncü sırada şu anda.”

Edis yeni albümüyle Times Meydanı’nda



ŞİFA GETİRSİN

Ünlü popçu, bu çalışmayla dinleyicilerini mutlu etmek istediğini dile getirdi: “Hayatımda en heyecanlı ve mutlu olduğum dönemdeyim. Bu şarkılar kendimi tatmin etmem için değil, insanları mutlu etmek için. Şifa getirsin.”

 

