Edis, Dua Lipa ile aynı sahnede

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FESTİVALİN AÇILIŞINI YAPACAK

Edis, Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sunny Hill Festival’de konser verecek. 1-3 Ağustos tarihleri arasında Kosova’nın başkenti Priştina’da gerçekleşecek festivalde Edis, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaşacak.

Festivalin açılış performansını gerçekleştirecek olan Edis, sahneye Dua Lipa’dan hemen önce çıkarak dünyanın dört bir yanından gelen müzikseverlerle buluşacak.

‘İSTANBUL SESİNİ DUYDUK’

Festivalin kurucusu, aynı zamanda Dua Lipa’nın babası ve menajeri olan Dukagjin Lipa’nın davetiyle festivale katılan Edis, bu yılki afişte Dua Lipa, Shawn Mendes ve Anyma gibi yıldız isimlerle birlikte yer aldı. Dukagjin Lipa sosyal medyada Edis’in festivalde yer alacağını “İstanbul, sesini duyduk” notuyla duyurdu. Müzikseverlerin heyecanla beklediği festivalde Fatboy Slim, Anyma ve Mochakk da sahne alacak.