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Edip Akbayram izinsiz eser davasını kazandı

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#Edip Akbayram#Coşkun Plak#İzinsiz Eser Davası
Edip Akbayram izinsiz eser davasını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 09:19

SANATÇI Edip Akbayram, Coşkun Plak’a açtığı davayı kazandı.

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Edip Akbayram’ın avukatı Ergin Akçay tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Coşkun Plak’ın sanatçı Edip Akbayram’a ait “Fikret Kızılok-Edip Akbayram” isimli plakta yer alan 10 müzik eserini izinsiz kullandığı iddia edildi.

Bir yıldır görülen davada karar önceki gün açıklandı.

Coşkun Plak’ı 75 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmeden mahkeme, Edip Akbayram’a ait davaya konu eserlerin dijital mecralarda kullanılmasının ve umuma iletilmesinin önlenmesine karar verdi.

Mahkeme, ayrıca söz konusu eserlerin yer aldığı plakların toplatılmasına hükmetti

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#Edip Akbayram#Coşkun Plak#İzinsiz Eser Davası

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