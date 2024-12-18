Edip Akbayram izinsiz eser davasını kazandı

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Edip Akbayram’ın avukatı Ergin Akçay tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Coşkun Plak’ın sanatçı Edip Akbayram’a ait “Fikret Kızılok-Edip Akbayram” isimli plakta yer alan 10 müzik eserini izinsiz kullandığı iddia edildi.
Bir yıldır görülen davada karar önceki gün açıklandı.
Coşkun Plak’ı 75 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmeden mahkeme, Edip Akbayram’a ait davaya konu eserlerin dijital mecralarda kullanılmasının ve umuma iletilmesinin önlenmesine karar verdi.
Mahkeme, ayrıca söz konusu eserlerin yer aldığı plakların toplatılmasına hükmetti