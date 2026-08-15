'Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'

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Edebiyat ve sinema sektörünün üretken ve saygın isimlerini buluşturan yarışmada, senaryoları değerlendirecek jüri üyeleri de açıklandı.

Finalist senaryoları değerlendirecek ana jüride; yazar Murat Gülsoy, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ile yapımcı Zeynep Atakan bulunuyor.

Yarışmanın ön jürisinde ise senarist Burak Göral, senarist ve yazar Doğu Yücel ile yazar Hakan Bıçakcı yer alıyor.

Başvurular 17 Ağustos’ta sonlanacak. ‘Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın kazananı, festivalin kapanış ve ödül töreninin gerçekleştirileceği 3 Ekim Cumartesi akşamı açıklanacak.