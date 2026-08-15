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'Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'

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#Adana Altın Koza Film Festivali#Zeynep Atakan#Vuslat Saraçoğlu
Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 08:22

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek ‘Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda başvurular devam ediyor.

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 Edebiyat ve sinema sektörünün üretken ve saygın isimlerini buluşturan yarışmada, senaryoları değerlendirecek jüri üyeleri de açıklandı.

Finalist senaryoları değerlendirecek ana jüride; yazar Murat Gülsoy, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ile yapımcı Zeynep Atakan bulunuyor.

Yarışmanın ön jürisinde ise senarist Burak Göral, senarist ve yazar Doğu Yücel ile yazar Hakan Bıçakcı yer alıyor.

Başvurular 17 Ağustos’ta sonlanacak. ‘Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın kazananı, festivalin kapanış ve ödül töreninin gerçekleştirileceği 3 Ekim Cumartesi akşamı açıklanacak.

 

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#Adana Altın Koza Film Festivali#Zeynep Atakan#Vuslat Saraçoğlu

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