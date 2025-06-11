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Ece Ronay'dan şaşırtan açıklama: Üzüleceksem özel uçakta üzüleyim

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#Ece Ronay#Pınar Kerimoğlu#Yeliz Yeşilmen
Ece Ronaydan şaşırtan açıklama: Üzüleceksem özel uçakta üzüleyim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 09:19

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınmadan önce iki yıllık bir ilişkisi olduğunu anlatan Ronay, maddi durumu kötü olan sevgilisinden ayrıldığını şu sözlerle anlattı:

“Maddi durumu benden kötüydü. Sonra Yeliz Yeşilmen’in bir açıklamasını gördüm, onu çok haklı buldum. Ve ben de dedim ki: ‘Aldatmayan erkek yok, üzmeyen erkek yok. Madem üzüleceğim, neden özel uçakta üzülmeyeyim?’ İlişkimi sonlandırdım ve zenginliği kriterlerim arasına koydum. Elbette uzun boylu, yakışıklı isterim ama zengin olması önemli.”

Ece Ronaydan şaşırtan açıklama: Üzüleceksem özel uçakta üzüleyim

Bir dönem ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay yaşananları şöyle anlattı: “Mehmet Ali Bey’le daha önce tanışmıyorduk, bir paylaşımım üzerine kendisi bana ulaştı. Klibimde rol aldı. Çekimler güzel geçti, kendisi bana ‘kardeşim’ diyordu, ben de ona ‘abi’. Ancak klibi paylaşması için gönderdiğimde bambaşka bir tavırla karşılaştım. İstemediğim bir konuda ısrarcı oldu. Ben geri adım atmayınca işler değişti. Bu olaylardan sonra konserlerimi iptal ettirmeye çalıştılar.”

 

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#Ece Ronay#Pınar Kerimoğlu#Yeliz Yeşilmen

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