Ece Ronay'dan şaşırtan açıklama: Üzüleceksem özel uçakta üzüleyim

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınmadan önce iki yıllık bir ilişkisi olduğunu anlatan Ronay, maddi durumu kötü olan sevgilisinden ayrıldığını şu sözlerle anlattı:

“Maddi durumu benden kötüydü. Sonra Yeliz Yeşilmen’in bir açıklamasını gördüm, onu çok haklı buldum. Ve ben de dedim ki: ‘Aldatmayan erkek yok, üzmeyen erkek yok. Madem üzüleceğim, neden özel uçakta üzülmeyeyim?’ İlişkimi sonlandırdım ve zenginliği kriterlerim arasına koydum. Elbette uzun boylu, yakışıklı isterim ama zengin olması önemli.”

Bir dönem ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile davalık olan Ece Ronay yaşananları şöyle anlattı: “Mehmet Ali Bey’le daha önce tanışmıyorduk, bir paylaşımım üzerine kendisi bana ulaştı. Klibimde rol aldı. Çekimler güzel geçti, kendisi bana ‘kardeşim’ diyordu, ben de ona ‘abi’. Ancak klibi paylaşması için gönderdiğimde bambaşka bir tavırla karşılaştım. İstemediğim bir konuda ısrarcı oldu. Ben geri adım atmayınca işler değişti. Bu olaylardan sonra konserlerimi iptal ettirmeye çalıştılar.”