Ebubekir Şahin: Hiçbir sahne cezasız kalmadı

Haberin Devamı

Geçen yıl katıldığı 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı’nda “Eşimle çocuklarımla dizi izleyemez hale geldim” açıklamasını yapan Şahin “Dizilerde ciddi anlamda sıkıntılar var. O açıklamamdan sonra önemli bir yapımcı ‘Aile dizisi yapacağım, destek olur musunuz’ dedi. ‘Tabii’ dedim. 1-2 ay geçti, ses çıkmayınca ben aradım. Dedi ki ‘ne oynayacak oyuncu, ne buna yatırım yapacak kaynak bulabildim.’

Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Öte yandan dizilerle ilgili olarak halkımızın rahatsız olduğu, gündeme getirdiği hiçbir sahne cezasız kalmadı” ifadelerini kullandı.

Dizi ve film sektörüyle ilgili durumların masum olmadığını ifade eden Şahin “Atatürk’ün filmini yayınlamadı bir platform, bu arkadaşlar çıkıp tek kelime edemedi. Yavaş yavaş hepsi ortaya çıkacak” diye konuştu. Şahin, Ayşe Barım hakkında açılan soruşturma için “RTÜK Başkanı olarak teknik detayları biliyorum ama konu başsavcılıkta. Soruşturma sürüyor” dedi.